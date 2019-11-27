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Son Dakika Güncel AK Partili başkandan Barış Pınarı Harekatı'na bisikletli destek - Son Dakika

AK Partili başkandan Barış Pınarı Harekatı'na bisikletli destek

6 saat önce

AK Parti Susurluk İlçe Başkanı Fahrettin Şener, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bisikletiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

AK Partili başkandan Barış Pınarı Harekatı'na bisikletli destek, System.String[]

AK Parti Susurluk İlçe Başkanı Fahrettin Şener, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bisikletiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Susurluk ilçesinden bisikletiyle yola çıkan Şener, 17 gün süren yolculuğun ardından 1600 kilometre yol katederek Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki asker ve polislerle bir araya gelen Şener, onlara Türk bayrağı hediye ederek moral verdi.

Şener'e Cilvegözü Sınır Kapısı'nda AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak ve Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

AK Parti Susurluk İlçe Başkanı Fahrettin Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yola çıktığını söyledi.

Balıkesir halkı adına farkındalık oluşturmak için bisikletiyle yola çıktığını anlatan Şener, "Amacım güvenlik güçlerine moral vermek. Benim için zor ama anlamlı bir yolculuk oldu. Balıkesir ve Susurluk ilçemiz adına, sınırlarımızda görevli asker ve polisimizin maddi ve manevi olarak yanında olduğumuzu göstermek istedim." diye konuştu.

Şener, Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'a da ziyarette bulunarak, Türk bayrağı takdim etti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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