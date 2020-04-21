AK Partili başkanın dayısı vefat etti - Son Dakika

AK Partili başkanın dayısı vefat etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'un dayısı Mehmet Karaöz vefat etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'un dayısı Mehmet Karaöz vefat etti.

AK Partili Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'un dayısı Mehmet Karaöz 84 yaşında hayatını kaybetti. Yaşadığı rahatsızlık sonucu yaklaşık 2 aydır Kdz. Ereğli ilçesindeki Özel Anadolu Hastanesi'nde tedavi gören Karaöz bu sabah saatlerinde vefat etti. Merhum Karaöz'ün Ormanlı'ya bağlı E. Sofular Köyü Çiller Mahallesi'nde öğle namazı sonrasında düzenlenecek cenaze töreni ile aile mezarlığına defnedileceği belirtildi. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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