AK Partili başkanın mazot kaçakçılığı isteğine bakan yardımcısından tepki - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AK Partili başkanın mazot kaçakçılığı isteğine bakan yardımcısından tepki - Son Dakika Ekonomi

AK Partili başkanın mazot kaçakçılığı isteğine bakan yardımcısından tepki

39 dakika önce

AK Partili Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya'nın kaçak mazotla ilgili isteğine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'dan tepki gösterdi.

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduktan sonra Aralık ilçesine geçen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, iş adamları ve yöneticilerle bir araya geldi. Toplantıda şoför ve nakliyeciler adına söz alan Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, nakliye sektöründeki sıkıntıları dile getirerek, Turagay'dan mazot kaçakçılığının görmezden gelinmesini talep etti.

BAŞKAN GÜZELKAYA: BİZİM İÇİN SIKINTI OLUYOR

Başkan Güzelkaya, "Benim boynumda kalmasın. Şoför esnafların ve vatandaşların şikayetlerini dile getireyim. Nakliyeci esnafımızın bana haklı olarak ilettikleri ve bakanımız geldiği zaman söylememi istedikleri talepleri var. Şoförler, Serhat bölgesinde bulunan gümrük kapılarında tırların 30 litre ile mahkemeye verilmediğini, bu uygulamanın bir tek Dilucu Gümrük Kapısı'nda olduğunu, bunların tutulduğu zaman mahkeme değil de bilgilendirilip mağdur olmamak istiyorlar. Birde bu 7-8 litre ceza gerçekten bizim için sıkıntı oluyor. Burada vatandaşın en kolay ulaştığı şahıs benim ve ben burada belediye başkanıyım. 24 saat halkın içinde olduğum için gece gündüz telefonum çalıyor. Şoför arkadaşlar yakıt ikmali yapa yapa geliyorlar. Tabii şofördür, tamaha yenik düşüyor. Bidon ile 30 litre mazot gizlemiş burada tutulmuş ama araç sahibinin haberi yok. Bu mazotu şoför kendisine getirmiş ve araç sahibinin haberi yok. Zaten araç sahibi tenezzül etmez ama araç sahibi şoför yüzünden mağdur oluyor. Araç direkt mahkemeye veriliyor. Şoför yakalanınca bu benim malımdır, nefsime yenik düştüm, kendime getirdim dese de araç sahibine rehin ve şerk konuluyor. Tır firması her şoförün yanına bir bekçi bırakamaz ki. O yüzden araç sahipleri bu şekilde mağdur oluyor ve mahkemelik oluyorlar. Bu sıkıntıyı bizzat siz bakan beye bizim için iletin dediler. Bir de efendim burada 7 litre ceza gerçekten bir ceza değil. Bu insanlar bizim insanlarımızdır" dedi.

BAKAN YARDIMCISI TEPKİ GÖSTERDİ

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay ise, "Bu insanlar bizim insanlarımızdır. Bizim burada yapmaya çalıştığımız devletin koyduğu kanun, hukuk ve onunla ilgili yönetmeliklere doğru şekilde uymamız. Şimdi 7 litre diyorsun, 7 litre olur 8, 9, 10 ve 20 olur. Sonuçta belli kurallar konulduysa buradaki temel esas bu kurallara uymaktır" diye konuştu.

AK Partili başkanın mazot kaçakçılığı isteğine bakan yardımcısından tepki
Mustafa Güzelkaya, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı: Anestezi ilacının kullanımını durdurun
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasındaki İkitelli metro polemiği büyüyor İran'dan "İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği" sinyali Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var

Son Dakika Haberleri
00:16 AK Partili başkanın mazot kaçakçılığı isteğine bakan yardımcısından tepki - Son Dakika Ekonomi
22:10 On Numara çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
22:04 On Numara çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
21:00 Bakan Turhan açıkladı! Kanal İstanbul projesiyle 3 ülke ilgileniyor - Son Dakika Ekonomi
20:52 Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 00:55:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili başkanın mazot kaçakçılığı isteğine bakan yardımcısından tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]