AK Partili başkanın yeğeni öldürüldü - Son Dakika

AK Partili başkanın yeğeni öldürüldü

KASTAMONU - AK Parti Küre İlçe Başkanı Şaban Turan'ın yeğeni, gece yarısı uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Küre İlçe Başkanı Şaban Turan'ın yeğeni 26 yaşındaki Musa Turan, gece yarısı Kastamonu'da Candaroğulları Mahallesi Şehit Serkan Meşe Sokak üzerinde silahlı saldırıya uğradı. 26 yaşındaki Musa Turan, kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından kafasına tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Musa Turan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası inceleme başlatan emniyet güçleri, silahlı saldırı olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.