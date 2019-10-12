Son Dakika Haberleri: AK Partili başkanlardan Ankara ziyareti
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AK Partili başkanlardan Ankara ziyareti

1 saat önce

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partisinin kazandığı Bayındır, Kiraz, Bergama ve Kınık belediye başkanlarıyla bazı bakanlıkları ziyaret ettiklerini bildirdi.

AK Partili başkanlardan Ankara ziyareti, System.String[]

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partisinin kazandığı Bayındır, Kiraz, Bergama ve Kınık belediye başkanlarıyla bazı bakanlıkları ziyaret ettiklerini bildirdi.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile Ankara'ya bir takım ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ziyaret kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini aktaran Sürekli, görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini aktardı.

Bakanların yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla başkanları dinlediklerini ve pek çok talep için düğmeye basıldığını ifade eden Sürekli, şunları kaydetti:

"İzmir'i hangi partide olursa olsun her ilçesiyle kucaklamaya ve sorunlarını çözmeye hazırlar. Bu toplu ziyaretlerimiz, önümüzdeki süreçlerimizin önünü açtı. Zaten başkanlarımızın her biri ilçelerinin meselelerine hakim; insanını tanıyan, projeleri ve çözüm önerileri olan isimler. Hepsi, ilçelerine müjdelerle dönüyor."

Sürekli, bakanlarla yapılan görüşmelerde, Bergama, Bayındır, Kınık ve Kiraz'ın tarımdan, turizme, sağlıktan çevreye pek çok konuda eksiklerinin giderilmesi ve atılım gerçekleştirmesinin önünü açacak adımların atıldığını sözlerine ekledi.

Bayındır, Bergama, Kiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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