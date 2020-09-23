AK Partili başkanlardan Vali Aktaş'a ziyaret - Son Dakika

AK Partili başkanlardan Vali Aktaş'a ziyaret

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve ilçe başkanları, Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

AK Partili başkanlardan Vali Aktaş'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve ilçe başkanları, Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete İl Başkanı Naim Makas'ın yanı sıra; Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, Bozcaada İlçe Başkanı Burak Aktan, Bayramiç İlçe Başkanı Saadettin Arslan, Ayvacık İlçe Başkanı Nazmi Tok, Gökçeada İlçe Başkanı Mahmut Kolçak, Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici, Eceabat İlçe Başkanı İlker Güven, Gelibolu İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay katıldı.

Vali İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve ilçe başkanlarıyla bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, başkanlara teşekkürlerini iletti. - ÇANAKKALE

İlhami Aktaş, Çanakkale, AK Parti, Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Partili başkanlardan Vali Aktaş'a ziyaret - Son Dakika

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