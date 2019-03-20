Ak Partili Başterzi'ye Silahlı Saldırı
50 dakika önce
Cumhur İttifakının Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, bu gece evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Cumhur İttifakının Selçuk
Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi
, bu gece evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Cumhur İttifakı AK Parti
Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim kampanyaları kapsamında çalışmalarını tamamlayıp evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından sol bacağından vurulan Başterzi, Selçuk Devlet hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Başterzi daha sonra İzmir Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis
olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:09 Kaynak: İHA
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