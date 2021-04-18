AK Partili Baybatur: "CHP yine algı peşinde" - Son Dakika

AK Partili Baybatur: "CHP yine algı peşinde"

18.04.2021 12:43
AK Partili Baybatur:

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP'nin "128 milyar dolar nerede" kampanyası ile kara propaganda, dezenformasyon ve iftira ile algı oluşturmaya çalıştığını belirterek, "Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm...

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP'nin "128 milyar dolar nerede" kampanyası ile kara propaganda, dezenformasyon ve iftira ile algı oluşturmaya çalıştığını belirterek, "Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadelede kullanıldı" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "128 milyar dolar nerede" şeklinde bir soru ile başlattıkları karalama kampanyasının başta Kılıçdaroğlu ve CHP olmak üzere muhalefetin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratmak için ne kadar gözlerini kararttıklarını, izan ve ölçüden ne kadar yoksun olduklarını ve hiçbir etik değere sahip olmadıklarını net bir şekilde gösterdiğini söyledi. Baybatur, bu soru ile insanların zihninde Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar tutarındaki döviz rezervini ucuz fiyattan birilerine sattığı ve bu yolla birilerine çok büyük rant aktardığı algısı oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuya ilişkin açıklamasına değinen Baybatur, "Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Alıcı ve satıcı tarafın işlem gerçekleşene kadar bilinemediği otomatik işlem platformlarında doğrudan bir karşı taraf belirlenmeksizin mevcut piyasa kotasyonları üzerinden işlemler yapılmıştır. Dolayısıyla herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Otomatik işlem platformlarında gerçekleşen bu işlemlerin karşı tarafları yurt içi ve yurt dışı piyasa yapıcı bankalardır. Anılan işlem platformlarında piyasa dinamiklerinden bağımsız olarak piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması teknik olarak mümkün değildir" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle dünya ekonomilerinin derinden sarsıldığını belirten Baybatur, "Küresel tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bu dönemde maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken, salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorduğu dövizlerin önemli bir bölümünün bu mücadelede kullanıldığını vurgulayan Baybatur, bu sayede kuru ve faizi çok yükseklere taşıyarak toplumsal kargaşa peşinde olanların oyunlarını da bozduklarını ifade etti. CHP'nin ekonomist Milletvekili İlhan Kesici'nin katıldığı bir canlı yayında "Bir şey söylersem bizim soruyu kırmış olurum. Bilgimiz dersek olmaz, tahminimiz dersek olur. Merkez Bankası bilançosundan bakarsınız. Rakamlar ne yapıyor, başka rakamlar nereye geldi, nereye gitti. Nereye gider, nereden gelir. O bilgilerin üstüne bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum. Ama şunu söyleyeyim para kaybolmaz" sözlerine de atıfta bulunan Baybatur, Kesici'nin 'Olayın doğrusunu söylersem oluşturmaya çalıştığımız algıyı bozarım' diyerek partisinin 'kayıp rezerv' iftirasını çökerttiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin kara propaganda, dezenformasyon ve iftira ile algı oluşturmaya çalıştığını vurgulayan Baybatur, "Kılıçdaroğlu ve muhalefetin durumu gerçekten içler acısı. Acınacak halleri var. Yalan ve iftira üzerine kurulu, mantıksız, tutarsız, içi boş iddialarla AK Parti'ye zarar verme faaliyetlerini artırdılar. Hiçbir ölçüleri yok. İzan yok. Ahlaki hiçbir kuralı tanımıyorlar. Kendilerini kaybetmiş bir halde sadece saldırıyorlar. Üstelik ülkemize zarar verdiklerini bile bile yapıyorlar" dedi. - MANİSA

AK Partili Baybatur: CHP yine algı peşinde

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, AK Parti, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Baybatur: 'CHP yine algı peşinde' - Son Dakika


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