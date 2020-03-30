AK Partili Bayram, koronavirüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını bağışladı - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3 aylık milletvekili maaşını bağışladığını açıkladı.

Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetin almış olduğu ekonomik destek paketlerine toplumsal dayanışma adına katkıda bulunmak amacıyla 3 aylık milletvekili maaşını bağışladığını belirtti.

Herkesin katkısını beklediğini ifade eden Bayram, "Gün birbirimize sahip çıkma, birbirimize kenetlenme günüdür. Hijyen kurallarına uyalım. Evimizde kalalım. Allah'ın izniyle de bu salgını hep beraber atlatalım." dedi.