Son Dakika › Güncel › AK Partili Bayram, koronavirüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını bağışladı - Son Dakika
AK Partili Bayram, koronavirüsle mücadele kapsamında 3 aylık maaşını bağışladı
6 saat önce
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3 aylık milletvekili maaşını bağışladığını açıkladı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3 aylık milletvekili maaşını bağışladığını açıkladı.
Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetin almış olduğu ekonomik destek paketlerine toplumsal dayanışma adına katkıda bulunmak amacıyla 3 aylık milletvekili maaşını bağışladığını belirtti.
Herkesin katkısını beklediğini ifade eden Bayram, "Gün birbirimize sahip çıkma, birbirimize kenetlenme günüdür. Hijyen kurallarına uyalım. Evimizde kalalım. Allah'ın izniyle de bu salgını hep beraber atlatalım." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:30 Kaynak: AA
Son Dakika Yayman 3 aylık maaşını dar gelirliler için bağışladı Kenan Sofuoğlu, tüm maaşını ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını duyurdu ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi