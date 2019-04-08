Ak Partili Bekle'den Romanlar Günü Mesajı

Romanların hayat standartlarının yükselmesi ve özgürlük alanlarının genişlemesi için devrim niteliğinde, ses getiren ve topluma dokunan çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bekle, "AK Parti olarak yaptığımız hizmetlerle toplumdaki ötekileştirilmiş kesimleri bağrımıza bastık. 2016 yılında demokratikleşme paketini devreye soktuk. Romanların karşılaştıkları sorunlarla ilgili araştırmalar yapmak amacıyla, Roman Dil ve Kültür Enstitüsü kurduk. 2009 yılında Türkiye'de ilk kez Roman çalıştayı gerçekleştirdik. Özellikle barınma noktasında ciddi bir adım atarak, TOKİ eliyle Roman konutları yaptık. Hükümetimiz barınma, eğitim, sağlık gibi konularda önemli çalışmalar yapmayı sürdürmektedir" dedi.

Yapılan çalışmalarla Roman toplumunun daha görünür olduğunu vurgulayan Bekle,"Ayrımcılık yapan ilkel zihniyeti ayaklar altına aldık, alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de kangren halindeki sorunlara el atarken, Romanları unutmadı. Bu duygu ve düşüncelerle, yokluğu, yoksulluğu ve yorgunluğu en derinden yaşayıp, yine de vatanına, milletine ve devletine inancını, sadakatini ve muhabbetini hiç eksiltmeyen Roman kardeşlerimin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü tebrik ediyor, hepsini sevgi ve saygıyla kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.