Ak Partili Bekle ve Görmez'den Fetrek Çayı Islah Proje Alanına Ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ile birlikte sel baskını tehlikesi yaşayan Çaybaşı bölgesinde ve yağışlar nedeniyle bölgeyi olası bir felaketten koruduğu belirtilen Fetrek Çayı Islah Proje alanında da incelemelerde bulundu.

Yoğun yağışlar nedeniyle büyük bir felaketten kurtulan Çaybaşı Mahallesi'ni ziyaret eden AK Parti İzmir milletvekili Cemal Bekle ve Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Fetrek Çayı Islah Projesi alanında da incelemelerde bulundu.



Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Kuşçuburun ve Çaybaşı mahallesi sakinlerini ziyaret eden Bekle ve Görmez, bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti. Torbalı'nın her mahallesine eşit hizmet vaadiyle göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Görmez, "5 yıllık görev süremiz boyunca kapımız sizlere her zaman açık oldu. Bütün sorunlarınızla yakından ilgilendik ve bugüne kadar sizlere verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirdik. Roman vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeleri Torbalı'nın diğer kısımlarından ayrı değerlendirmedik. Aynı hizmet anlayışı ile Roman vatandaşlarımıza sahip çıkmaya, onların yaşadığı bölgeleri daha yaşanabilir, cazibe merkezleri haline getirmeye, belediyemiz imkanlarından Roman vatandaşlarımızın eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamaya devam edeceğiz" dedi.



Türkiye'nin hemen her bölgesindeki Roman mahallelerini gezdiğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "Şunu samimiyetle söylüyorum ki; Torbalı'da Roman vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenen, kapısını Roman vatandaşlarımıza daima açık tutan, hizmetleriyle Roman vatandaşlarımıza sahip çıkan çok değerli bir belediye başkanımız var. Sizlerin desteği ile 2014'te olduğu gibi 2019 seçimlerinde de sandıktan bir kez daha Adnan Yaşar Görmez'in çıkacağına eminim. Bir Roman çocuğu olarak, sizlerin bir evladı, bir kardeşiniz olarak, yüce mecliste sizleri temsil etme onuruna nail olmuş bir milletvekiliniz olarak AK Parti'yi ve Adnan Yaşar Görmez başkanımızı sizlere emanet ediyorum" şeklinde konuştu.



Son 35 yılın en yoğun yağışlarının yaşandığı Torbalı'da Fetrek Çayı bölgesinde yaşayan bazı yerleşim yerleri ve tarım alanları sular altında kalırken, Fetrek Çayı Islah Projesi sayesinde, bölgenin çok büyük bir felaketten kurtulduğu belirtiliyor. Bölgede projenin ikinci etap çalışmaları ise devam ediyor. - İZMİR

