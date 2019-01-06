Son Dakika Haberleri: Ak Partili Belediye Başkan Aday Adayı Hayatını Kaybetti

Ak Partili Belediye Başkan Aday Adayı Hayatını Kaybetti

16 dakika önce

HAKKARİ'nin Durankaya Beldesi'nde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olan Tahir Özatak (55), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Ak Partili Belediye Başkan Aday Adayı Hayatını Kaybetti, System.String[]
HAKKARİ'nin Durankaya Beldesi'nde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olan Tahir Özatak (55), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Durankaya beldesinde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olan evli ve 5 çocuk babası Tahir Özatak, 3 gün önce aniden rahatsızlanınca,  Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından Özatak, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özatak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Tahir Özatak'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından, 2 gün önce Durankaya beldesideki Çaylıca Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:33 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Hakkari, Durankaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Belediye Başkan Adayı Özatak, Beyin Kanaması Sonucu Hayatını Kaybetti Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır

Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı Tartıştığı İş Arkadaşını Öldüren Kadın, Adliyeye Gülerek Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 16:49:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ak Partili Belediye Başkan Aday Adayı Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]