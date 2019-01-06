Ak Partili Belediye Başkan Aday Adayı Hayatını Kaybetti
16 dakika önce
HAKKARİ'nin Durankaya Beldesi'nde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olan Tahir Özatak (55), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
HAKKARİ'nin Durankaya
Beldesi'nde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olan Tahir Özatak (55), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Durankaya beldesinde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olan evli ve 5 çocuk babası Tahir Özatak, 3 gün önce aniden rahatsızlanınca, Hakkari Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından Özatak, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özatak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Tahir Özatak'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından, 2 gün önce Durankaya beldesideki Çaylıca Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
- Hakkari
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:33 Kaynak: DHA
AK Parti Belediye Başkan Adayı Özatak, Beyin Kanaması Sonucu Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır
Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı
Tartıştığı İş Arkadaşını Öldüren Kadın, Adliyeye Gülerek Girdi