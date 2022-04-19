AK Partili belediye başkan yardımcısının oğlu, 12 yaşındaki çocuğa tecavüzden 38 yıl ceza aldı! Belediyenin camları taşlandı - Son Dakika

Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan'ın oğlu Ömür İlhan, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Ömür İlhan'a verilen toplam 38 yıl hapis cezası, iyi hal indirimi uygulanarak 31 yıl 8 aya düşürüldü.

Ömür İlhan

AK Parti'nin yönetimde olduğu Sivrihisar Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin İlhan'ın oğlu Ömür İlhan ile arkadaşları Sabri Güney ve Süleyman Tugay Güney'in, geçen 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edildi.

Çocuğun ailesinin şikâyeti üzerine polis merkezinde ifadesi alınan şüpheliler, 'nitelikli cinsel istismar, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanıklar, mahkemede yaptıkları son savunmalarında, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan Ömür İlhan'a 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 30 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 6 yıl ve 'tehdit' suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplam 38 yıl hapis cezası verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan

Ancak mahkeme heyeti, sanığın yargılama aşamasında olumsuz davranış göstermemesini takdir indirim nedeni kabul ederek İlhan'a verdiği cezada indirim yaptı. İlhan'ın cezası 31 yıl 8 aya indirildi.

Sanıklardan Sabri Güney 35 yıl, Süleyman Tugay Güney ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BELEDİYENİN CAMLARI KIRILDI

Eskişehir Sivrihisar Belediyesi binasının camları geçen akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı.

Belediyenin camların, Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan'ın oğlunun karıştığı olay nedeniyle istifa etmemesine tepki olarak kırıldığı iddia edildi. Belediye yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, belediyenin camlarının sarhoş olan bir vatandaş tarafından kırıldığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.