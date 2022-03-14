AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor! - Son Dakika

Bir süre önce borçları nedeniyle belediye hizmet binası ve kreşine haciz gelmesiyle adını duyuran Akçakale Belediyesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, hakkındaki iddialara ilişkin Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV'de Ömer Ağ'ın yapımcısı olan Panaroma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

ÇÖPÇÜ MAAŞIYLA DOKTOR MAAŞI AYNI

İcra konusu borçların kendilerinden önceki döneme ait ve şaibeli ödemeler olduğunu ileri sürerek bu konuda adli sürecin başlatıldığını savunan Yalçınkaya, konuşmasının bir bölümünde personelinin işini hakkıyla yapması gerektiği vurgusu yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlarla ilgili "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine gönderme yaparcasına şu sözleri kullandı:

"Şu anda bir çöpçü 7 milyon (7 bin) maaş alıyor. Benim oğlan doktor 7 milyon maaş alıyor. Anlatabildim mi? Oğlan da bize takılıyor. 'Baba bizi çöpçü al' diye."

AK Partili başkan oğlunun maaşıyla ilgili bu açıklamasıyla doktorla, çöpçünün aynı maaşı aldığını vurguladı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde kadın muhtarlarla yaptığı toplantıda, "Şimdi az para veriyormuşuz. Sordum. En az alan 8-9 bin, en yüksek 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör daha fazla verdiği için kaçıyorlarmış. Açık konuşmayı severim, Varsın gidiyorlarsa gitsinler" diyerek doktorların düşük maaş isyanını eleştirmişti.