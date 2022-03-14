AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor! - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!

14.03.2022 11:40

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, maaşlarının düşüklüğü nedeniyle iki gün greve giden doktorlara adeta destek vererek, "Doktor oğlum 'Baba beni belediyeye çöpçü olarak al' diye takılıyor" dedi.

Bir süre önce borçları nedeniyle belediye hizmet binası ve kreşine haciz gelmesiyle adını duyuran Akçakale Belediyesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, hakkındaki iddialara ilişkin Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV'de Ömer Ağ'ın yapımcısı olan Panaroma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

ÇÖPÇÜ MAAŞIYLA DOKTOR MAAŞI AYNI

İcra konusu borçların kendilerinden önceki döneme ait ve şaibeli ödemeler olduğunu ileri sürerek bu konuda adli sürecin başlatıldığını savunan Yalçınkaya, konuşmasının bir bölümünde personelinin işini hakkıyla yapması gerektiği vurgusu yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlarla ilgili "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine gönderme yaparcasına şu sözleri kullandı:

"Şu anda bir çöpçü 7 milyon (7 bin) maaş alıyor. Benim oğlan doktor 7 milyon maaş alıyor. Anlatabildim mi? Oğlan da bize takılıyor. 'Baba bizi çöpçü al' diye."

AK Partili başkan oğlunun maaşıyla ilgili bu açıklamasıyla doktorla, çöpçünün aynı maaşı aldığını vurguladı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde kadın muhtarlarla yaptığı toplantıda, "Şimdi az para veriyormuşuz. Sordum. En az alan 8-9 bin, en yüksek 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör daha fazla verdiği için kaçıyorlarmış. Açık konuşmayı severim, Varsın gidiyorlarsa gitsinler" diyerek doktorların düşük maaş isyanını eleştirmişti.

YORUMLAR (7)
  • himmet kepez: Doktor olarak kendini yetersiz gören beceriksiz insan Allah'ın aşkına git çöpçü ol, senden bu ülkeye bi yarar gelmez. Belki çöp toplayarak daha fazla faydan dokunur bu millete. Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
  • soner kırık: YALAN HABER BİR ÇÖPÇÜ ŞANLIURFADA 7000tl ALIYOR DİYOR.5000TL'DEN FAZLA ALAMAZ.BİR DOKTOR'DA 10000TL'NİN ÜZERİNDE ALIYOR.BİRDE EMEKLİ DOKTOR. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Vali İdris Akbıyık, sağlık çalışanlarının gününü kutladı Vali İdris Akbıyık, sağlık çalışanlarının gününü kutladı Gürpınar'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı Gürpınar'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Mehmet Yalçınkaya, Tıp Bayramı, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor! - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki olayına bakan hakimin sözleri, davaya damga vurdu
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:25:26. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement