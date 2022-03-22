AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN, İLÇE BİNASINA YAPILAN TAŞLI SALDIRIYI KINADI - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde HDP'nin organizasyonuyla dün düzenlenen Nevruz etkinliğinin ardından, bir grup AK Parti İlçe Başkanlığına taşlı saldırı düzenledi.Saldırıda parti binasının bazı camalrı kırılırken, AK Partili Büyükçiftlik Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınadıkları belirtti. Zeydan,Bizim yolumuz Türkiye Cumhuriyet Devleti yoludur, yönümüz sayın Cumhurbaşkanımızın yönüdür. Hiç kimse bizi bu haklı davamızdan vaçgeçiremez.dedi.

Yüksekova ilçesinde, dün HDP'nin organizasyonuyla düzenlenen Nevruz etkinliğinin dağılması sırasında, bir grup İpekyolu Caddesi'nde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığına taşlı saldırı düzenledi. Saldırıda ilçe binasının bazı camları kırıldı. AK Parti ilçe Başkanı Fatih Arslan ve Büyekçiftlik Beldesi Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan ile partili yöneticilerin katıldığı basın açıklaması ile ilçe binasına yapılan taşlı saldırı kınandı.

Büyükçiftlik Belediye Başkanı Zeydan, yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, 'Herkesi aklı selime davet ediyoruz. Burada yaşanan huzur ikliminin bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Kimse bizi bu çirkin ortamına çekmeyecektir. Buna da müsaade etmeyeceğiz. Nevruz bayramının öncesini de şimdiki halinde çok iyi biliyoruz. Bu bayramların, bayram olarak kardeşlik yaşanmasına vesile olan sayın Cumhurbaşkanımız teşekkür ediyoruz. Memlekette yaşanan huzur iklimi bu seviyeye gelene kadar, bir sürü bedel ödenmiştir. Bizlere bu huzur iklimini yaşatan büyüklerimizde saygılarımızı sunuyoruz. Bu memlekette bize yol ve yön verenlere de şunu söylemek istiyoruz. Bizim yolumuz Türkiye Cumhuriyet Devleti yoludur, yönümüz sayın Cumhurbaşkanımızın yönüdür. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Hakkari ve Yüksekova halkının hepsine teşekkür ederiz.dedi.

Ak Parti Yüksekova ilçe Başkanı Fatih Arslan ise, partilerinin küçük çaplı taşlı saldırıya maruz kaldığını ifade ederek, Bir sürü telefon aldık sadece partimize yapılan bir saldırının olmadığını, memleketimizin birkaç yıldır huzurun hakim olduğu bir ortama saldırı olduğu söylendi. Devletimizin kulluk kuvvetlerine ve öğrencilerimizin çık saatlerine denk getirilerek, huzur ortamını tekrara kargaşanın hiç kimseye bir faydası olmayacağını söylüyoruz. Bu çirkin saldırıyı kınıyoruz.diye konuştu.