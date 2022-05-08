AK Partili belediye başkanından "alkol" açıklaması: Özgür bir ülkede yaşıyoruz - Son Dakika
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AK Partili belediye başkanından "alkol" açıklaması: Özgür bir ülkede yaşıyoruz

08.05.2022 16:01

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen Kozlu Müzik Festivali'nde alkol alınması tepki çekmişti. Gelen eleştiriler hakkında konuşan AK Parti'li Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, "Bizim kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkımız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Sosyal toplumu rahatsız eden bir durum olmadığı sürece bir şey olmaz." dedi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ilk kez geçen sene düzenlenen Kozlu Müzik Festivali'nde alkol alınması bazı kişiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bu sene de Manga, Emre Aydın, Pinhani, Sagopa Kajmer, Hayko Cepkin, Niyazi Koyuncu gibi birçok sanatçıyı hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanan festival yeniden gündeme geldi.

"ÖZGÜR BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ"

AK Partili Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, alkol nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi. Bektaş "Sosyal toplumu rahatsız eden bir durum olmadığı sürece bir şey olmaz. Adı geçen firmalar bu memlekette yüzlerce kişi çalıştırıyorlar. Sigortasını ve vergisini ödüyorlar. Bizim kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkınız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar öküz altında buzağı arayan insanlardır.

"YOBAZLAR TEHLİKELİ İNSANLARDIR"

Geçen sene bu etkinliği yaptık ve bir sıkıntı olmadı. Bu muhabbetler tamamen siyasal, bu muhabbeti çıkaran insan belki de her akşam içiyordur. Laf olsun diye konuşuyorlar. Bu memlekette bazı kafalar var, sağın da yobazı var solun da yobazı var. Bunların ikisine de ne yaparsanız yapın beğendiremezsiniz. Yobazlar çok tehlikeli insanlardır" dedi.

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Müzik Festivali, Ali Bektaş, Zonguldak, Alkol, Güncel, Son Dakika

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