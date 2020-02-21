AK Partili belediye başkanının yeğenine silahlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AK Partili belediye başkanının yeğenine silahlı saldırı - Son Dakika

AK Partili belediye başkanının yeğenine silahlı saldırı

6 saat önce

Diyarbakır'da AK Partili Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun yeğeni, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

AK Partili belediye başkanının yeğenine silahlı saldırı, System.String[]

Diyarbakır'da AK Partili Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun yeğeni, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.


Olay, Çermik ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AK Partili Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun yeğeni Metin Karamehmetoğlu, umreden gelen kayınbabasını ziyarete gitti. Bir süre evde kalan Karamehmetoğlu ile bir grup daha sonra dışarı çıktı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin düzenlediği silahlı saldırı sonucu Metin Karamehmetoğlu ve Cuma İpek kafalarına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çermik Devlet Hastanesine, ardından da hava ambulansıyla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Her iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Şehmus Karamehmetoğlu, Diyarbakır, Çermik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:06 Kaynak: İHA
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