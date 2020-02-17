AK Partili belediye başkanları istişare toplantısında bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili belediye başkanları istişare toplantısında bir araya geldi - Son Dakika

AK Partili belediye başkanları istişare toplantısında bir araya geldi

7 saat önce

AK Parti'nin geleneksel hale getirdiği belediye başkanları istişare toplantısı Ağaçören ilçesinde gerçekleştirildi.

AK Partili belediye başkanları istişare toplantısında bir araya geldi, System.String[]

AK Parti'nin geleneksel hale getirdiği belediye başkanları istişare toplantısı Ağaçören ilçesinde gerçekleştirildi.


Ağaçören İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde İl Başkanı Hüseyin Altınsoy başkanlığında yapılan istişare toplantısına Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, AK Parti ilçe ve belediye başkanları katıldı.


Belediye çalışmalarının istişare edildiği toplantıda, şehir için birlikte atılacak her adımın önemli olduğunu vurgulayan AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, "Şehrimizde hayata geçirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz projeleri çok önemsiyor, istişare kültürünün önemini her fırsatta ifade ediyorum. Hep birlikte Aksaray'ımızı geleceğe hazırlamak adına çalışıyor, çabalıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçları, hemşehrilerimizin talep ve önerilerini çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah hızla çözüm noktasında kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Siyaset anlayışımızın temelini hizmetler oluşturmaya devam edecek ve daima hizmetlerimiz ve projelerimiz öne çıkacak. Rabbim bu güzel tabloyu daim eylesin. Milletimize hizmet sevdamızı arttırsın" dedi.


AK Parti olarak her zaman istişare kültürüne önem verdiklerini dile getiren İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ise, "AK Partimizin çok değerli İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımız ile genel değerlendirme ve istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Şehrimize daha iyi hizmet edebilmek adına fikir alışverişine önem veriyoruz. Bu doğrultuda her ay düzenlemiş olduğumuz istişare toplantısında belediyelerimizin sorunlarını, yapacakları hizmetleri ve yapılası gerekenler hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Çalışmalarımıza dün olduğu gibi bugün de ilk günkü aşkla birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde devam ediyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantıya ev sahipliği yapan Ağaçören İlçe Başkanımız Tahsin Köse ve yönetimine de teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Yaklaşık iki saat süren toplantı, karşılıklı soru-cevap ve müzakerelerin ardından sona erdi. - AKSARAY

Hüseyin Altınsoy, Ağaçören, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
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