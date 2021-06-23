Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına talimat: 2019 seçimlerinde açıkladığımız 11 prensibe bağlı kalın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda imar düzenlemeleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

"MİLLET SİZİN ESERLERİNİZİ, HİZMETLERİNİZİ GÖRSÜN"

Belediye başkanlarından 2019 seçimlerinde millete açıklanan manifestodaki 11 prensibe sıkı sıkıya bağlı kalmalarını isteyen Erdoğan, "Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin, millet sizin eserlerinizi, hizmetlerinizi görsün" dedi.

İŞTE ERDOĞAN'IN BAHSETTİĞİ 11 PRENSİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği AK Parti'nin seçim manifestosundaki 11 prensip; şehir planları, altyapı ve ulaşım, kentsel dönüşüm, benzersiz şehirler, akıllı şehirler, çevreye duyarlı şehirler, sosyal belediyecilik, yatay şehirleşme, halkla birlikte yönetim tasarruf ve şeffaflık ile değer üreten şehirlerden oluşuyor.

"MAHALLELİ İDARELERİN GÜCÜNÜ VE HİZMET KABİLİYETİNİ ARTIRDIK"

Erdoğan'ın AK Parti Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamaların devamı ise şu şekilde;

"19 yıl önce iktidar kapısını açan, 19 yıl boyunca iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki üstün gayretlerimiz, hizmetlerimiz, başarılarımızdır. Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla mahalli idarelerin gücünü ve hizmet kabiliyetini daha da artırdık. Vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerin önemli bir kısmını halen belediyelerimiz yürütüyor. Bu bakımdan her birinizin işlerini yürütürken büyük bir mekanizmanın en kritik parçası olduğunuzu unutmadan çalışması son derece önemlidir.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ VURGUSU

Artık vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da bekliyor. İnsanımız telefon açtığında muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, bir sıkıntısını ilettiğinde çözülmesini, kısa vadede çözülmese bile en azından ilgilenilmesini arzu ediyor. Gönül belediyeciliği derken böyle bir anlayışı kast ediyoruz. Yani, vatandaşa değer veren, sorunlarına çözüm arayan, gayretli, çalışkan, dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. Gönülden yapılan her iş bereketlenir, yüksünerek yapılan işlerin kimseye faydası olmaz.

''SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ, HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİN YERİNİ ALAMAZ''

AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı, vatandaşın içinde olmalı, sokaktan, çarşıdan, pazardan ayağını asla kesmemelidir. Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecraları ile vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz. Bizim siyasetteki varlık sebebimiz birilerine imtiyaz sağlamak, birilerine menfaat devşirmek, birilerini makam mevki sahibi kılmak değildir. Bizim öncelikli vazifemiz halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek, Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmektir."