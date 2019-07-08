Son Dakika Haberleri: AK Partili belediye başkanlarından İmamoğlu'na tebrik ziyareti
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AK Partili belediye başkanlarından İmamoğlu'na tebrik ziyareti

1 saat önce

İSTANBUL'UN AK Partili ilçe belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

AK Partili belediye başkanlarından İmamoğlu'na tebrik ziyareti, System.String[]
İSTANBUL'UN AK Partili ilçe belediye başkanları,  İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Meclis toplantısı öncesinden gerçekleştirilen ziyarette, İBB Meclisi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ da yer aldı. Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:17 Kaynak: DHA
Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika
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