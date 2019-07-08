AK Partili belediye başkanlarından İmamoğlu'na tebrik ziyareti
1 saat önce
İSTANBUL'UN AK Partili ilçe belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:17 Kaynak: DHA
İSTANBUL'UN AK Partili ilçe belediye başkanları, İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
'na tebrik ziyaretinde bulundu.
Meclis toplantısı öncesinden gerçekleştirilen ziyarette, İBB Meclisi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ da yer aldı. Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.
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