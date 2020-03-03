AK Partili belediye meclis üyelerinden şehitler ve Bahar Kalkanı Harekatı için ortak bildiri... - Son Dakika

İstanbul'daki bütün ilçe belediye meclis toplantılarında AK Partili meclis üyeleri, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler ve "Bahar Kalkanı Harekatı"na ilişkin ortak bildiri okudu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, her ayın ilk haftası toplanan ilçe belediye meclislerinin mart ayı ilk oturumu dün yapıldı. İstanbul'daki 39 ilçe belediye meclisinde söz alan AK Partili meclis üyeleri, İdlib'de görevli Mehmetçiğin şehit edilmesi ile rejim unsurları ve destekçilerine yönelik başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"na ilişkin ortak bildiriyi okudu.

Bildiride Esed rejiminin, bazı devletleri arkasına alıp şımarıklık ve küstahlığıyla haddini aşarak düzenlediği saldırıda, Mehmetçiğin şehit edildiği belirtilerek, "Öncelikle bu vatan için can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralı gazilerimize acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyoruz. Eli kanlı Esed rejimi İdlib'de kendi sivil halkına karşı da barbarca saldırılarda bulunmakta, katliamlar yapmaktadır. Türkiye, bu küstah rejime yaptıklarının bedelini, anında ve kat kat fazlasıyla ödetmiştir ve ödetmeye de devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, Suriye'de bulunmasının ne bir macera ne bir çıkar ne de bir toprak arayışı olduğunun aktarıldığı bildiride, şunlar kaydedildi:

"Türkiye önce kendi topraklarının güvenliğini sağlamak, sonra da topraklarına sığınmış milyonlarca Suriyelinin ülkesine dönmesinin insani koşullarını oluşturmak için Suriye'dedir. Hepimizin gözleri önünde oynanan oyunları görüyoruz. Eğer biz şu an Suriye'de olmasaydık eğer biz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarını yapmasaydık, bugün Suriye'de verdiğimiz mücadeleyi kendi topraklarımızda vermek zorunda kalacaktık. Bu operasyonlarla sınırlarımız ötesinde bir terör koridoru oluşturmaya çalışanların oyunlarını bozduk, planlarını akamete uğrattık, terör yuvalarını darmadağın ettik."

"Bedeli ne olursa olsun gerekeni yaparız"

Önceliğin her zaman "diplomasi" olduğuna vurgu yapılan bildiride, şu görüşlere yer verildi:

"Ancak diplomasiyi sadece ahlak dışı bir oyalama ve siyasi kurnazlık olarak gören pespaye anlayışlara karşı, kendi vatanımızı ve güvenliğimizi korumak adına, hele de Mehmetçiğimize alçakça saldırılmışsa, bedeli ne olursa olsun gerekeni yaparız, yapıyoruz ve yapacağız. Bu millet vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, her zaman birlik ve kardeşlikle kenetlenmiş, şehadeti en güzel rütbe bilen bir aşkla ve kahramanlıkla yoğrulmuştur. O yüzden acımız büyük olsa da asla bir yılgınlık ve çöküntü içinde değiliz. Sosyal medyada böyle bir yılgınlık ve çöküntü havası oluşturmak için hangi karanlık ellerin iş başında olduğunun da farkındayız. Herkes bilsin ki birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde kenetlenmiş bir milleti kimse yenemez, kimse teslim alamaz, kimse sindirip hizaya sokamaz. Kimse bizden emperyalist planların zillet ipine boyun uzatmamızı beklemesin."

Şehitler üzerinden istismar siyaseti yaparak bundan siyasi rant umanların da "açık bir aldanış içinde" olduğunun anlatıldığı bildiride, şunlar kaydedildi:

"Biz millet olarak, mukaddes değerler uğrunda canımızdan vazgeçmeyi, en az onların yaşamayı sevdiği kadar severiz. Biz, vatanı için düğüne gider gibi şehadete koşan bir milletiz. Allah kimseyi, şehitlerimiz üzerinden siyasi emellerine ulaşacağını düşünecek kadar, bu milletin ruhuna yabancı, bu milletin değerlerine uzak ve bu milleti tanımaktan aciz etmesin. Şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan uğrunda ödeyeceğimiz her bedel başımızın tacı, şerefimizin teminatıdır. Bu bedel neyse ve nereye kadarsa öderiz ve ödemekten de zerrece kaçınmayız. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyor, yolunuz yolumuzdur diyoruz. Millet olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve kenetlenme içinde, aynı duygu, aynı ruh ve aynı sevdayla vatanımızın, devletimizin ve askerimizin yanındayız."