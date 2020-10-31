AK Partili belediye meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Koca bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koca'nın vefatından derin bir üzüntü yaşadığını söyleyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Cenaze namazına Başkan Zeybek'in yanı sıra AK Parti İl Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, iş adamları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Koca kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR