Sanatçı Niyazi Koyuncu, Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25 Mayıs'ta Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının AK Partili Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini duyurdu.
Koyuncu, "Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının 'değer yargılarını ve görüşlerini' paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz" dedi.
Sanatçı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde 20 Mayıs'ta vereceği konser, AK Parti'nin yönetimde olduğu Derince Belediyesi tarafından iptal edilirken, benzer içerikli bir karar da AK Partili Pendik Belediyesi'nden geldi. AK Partili Pendik Belediyesi, ağabeyi sanatçı Kazım Koyuncu gibi müzisyen olan sanatçı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti.
Son Dakika › Güncel › AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi - Son Dakika