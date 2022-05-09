AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti! - Son Dakika
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AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!

09.05.2022 18:37
AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!

İstanbul Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin AK Partili üyeleri Fatih Vanlıoğlu ile Halim Yıldırım arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu olayın ardından darp raporu alan Vanlıoğlu, Yıldırım'dan şikayetçi oldu.

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin mayıs ayı oturumlarının ilk birleşimi öncesinde parti grupları olağan toplantılarını bugün yaptı.

MECLİS ÜYELERİ ARASINDA YUMRUKLU KAVGA

AK Parti Grubu'nun toplantısı sırasında, meclis üyeleri Fatih Vanlıoğlu ile Halim Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yumruk yumruğa kavgaya dönüşmesi üzerine diğer parti üyeleri araya girdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Fatih Vanlıoğlu darp raporu alarak kendisine saldıran Halim Yıldırım'dan şikayetçi oldu. Kavganın ardından AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Günaydın'ın her iki meclis üyesinin de savunmasını alması bekleniyor.

HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILMIŞ

Daha önce Vanlıoğlu hakkında partide disiplin soruşturması açıldığı ve bu süre boyunca meclis oturumlarına katılmadığı belirtildi.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti! - Son Dakika


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