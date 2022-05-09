Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin mayıs ayı oturumlarının ilk birleşimi öncesinde parti grupları olağan toplantılarını bugün yaptı.
AK Parti Grubu'nun toplantısı sırasında, meclis üyeleri Fatih Vanlıoğlu ile Halim Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yumruk yumruğa kavgaya dönüşmesi üzerine diğer parti üyeleri araya girdi.
Fatih Vanlıoğlu darp raporu alarak kendisine saldıran Halim Yıldırım'dan şikayetçi oldu. Kavganın ardından AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Günaydın'ın her iki meclis üyesinin de savunmasını alması bekleniyor.
Daha önce Vanlıoğlu hakkında partide disiplin soruşturması açıldığı ve bu süre boyunca meclis oturumlarına katılmadığı belirtildi.
Kaynak: ANKA
Son Dakika › Güncel › AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti! - Son Dakika