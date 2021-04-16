Ak Partili belediyeden Alparslan Türkeş'e vefa - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Hamidiye ve Yalıntaş mahallelerini birbirine bağlayan caddeye MHP'nin merhum Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ismi verildi.

Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi, Hamidiye mahallesi belediye benzinliğinden başlayarak Yalıntaş mahallesine kadar devam eden ve Sanayi caddesi olarak bilinen bin 500 metre uzunluğundaki caddenin isminin Alparslan Türkeş caddesi olarak değiştirilmesi hususunu oybirliği ile karara bağladı.

Mustafakemalpaşa Belediye Meclisinde MHP'li belediye meclis üyelerinin teklifiyle ilçede Sanayi Caddesi isminin Alparslan Türkeş olarak değiştirilmesi önerisi Kasım ayında gündeme getirilmişti.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar kararla ilgili açıklamasında; "Hamidiye Mahallesi belediye benzinliğinden başlayarak Yalıntaş Mahallesi'ne kadar devam eden Sanayi Caddesi'nin ismini meclis kararına binaen "Alparslan Türkeş Caddesi" olarak değiştirdik. MHP İlçe Başkanı, kardeşim Ahmet Beygirci, yönetimi ve Ak Parti ilçe yöneticilerimizle birlikte Türk-İslam medeniyetinin mihenk taşlarının izlerini sürmeye, bu uğurda gayretle çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizde devam eden bir altyapı çalışması var. Yaklaşık bin 500 metre uzunluğundaki yol üzerinde yapılacak altyapı çalışmalarının ardından yolumuzu da asfaltlayarak yenileyeceğiz " dedi. - BURSA