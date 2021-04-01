AK Partili belediyeden personele yüzde 60 zam - Son Dakika

AK Partili belediyeden personele yüzde 60 zam

01.04.2021 13:25
AK Partili belediyeden personele yüzde 60 zam, System.String[]

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, personel maaşına yüzde 40 ile 60 arasında değişen oranlarda zam yaparak belediye tarihinin en büyük artış ve iyileştirmesine imza attı.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, personel maaşına yüzde 40 ile 60 arasında değişen oranlarda zam yaparak belediye tarihinin en büyük artış ve iyileştirmesine imza attı.

Bağlar Belediyesinde personele yapılan tarihi zam ve ücretlerdeki iyileştirmenin sevinci yaşanıyor. Belediye personeline yüzde 40 ile 60 arasında değişen oranlarda zam yapılırken, tüm personele yüzde 4 ek iyileştirme sağlandı. Böylece personel arasındaki yevmiye eşitsizliğine son verildi. Ön lisans ve lisans mezunu personele daha fazla iyileştirme yapılarak aynı zamanda personelin üniversite okuması da teşvik edilmiş oldu. Uzun yıllar düşük maaşla çalışmaktan şikayetçi olan personel, yapılan bu tarihi zammın ardından büyük sevinç yaşayarak, Başkan Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Belediye hizmet binasında personel ile bir araya gelen Başkan Beyoğlu, bu kararla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki belediyeciliğin emekçi ve çalışan dostu olduğunu gösterdiklerini söyledi.

"Kaynakları doğru kullanırsanız halk hizmet görür, çalışan mutlu olur"

Belediyenin kaynaklarını millete hizmet yolunda değerlendirerek iki yılda daha önce yaşanmayan bir değişime imza attıklarını kaydeden Başkan Beyoğlu, "Bizler bu başarılı hizmetleri yaparak halkımızı mutlu ederken tek başımıza değildik. Personelimizin emek ve gayretleriyle bunu başardık. Biz de istedik ki bu kadar emek veren çalışma arkadaşlarımızı mutlu edelim, evlerine huzurlu şekilde gitmelerini sağlayalım. Kaynakları doğru ve yerinde kullanırsanız hem halk hizmetle tanışmış olur hem personel bunun gibi zam ve iyileştirmelerle mutlu olarak huzurla çalışmış olur. Biz anlayış ve misyon olarak emek ve emekçi dostuyuz. Bizlere bu imkanları oluşturan devletimize, milletimize ve Cumhurbaşkanımıza Allah zeval vermesin" dedi. - DİYARBAKIR

AK Partili belediyeden personele yüzde 60 zam
AK Partili belediyeden personele yüzde 60 zam
AK Partili belediyeden personele yüzde 60 zam
AK Partili belediyeden personele yüzde 60 zam
AK Partili belediyeden personele yüzde 60 zam

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Partili belediyeden personele yüzde 60 zam - Son Dakika


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