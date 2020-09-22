AK Partili belediyelerden eğitime destek - Son Dakika

AK Partili belediyelerden eğitime destek

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin talimatının ardından AK Partili belediyeler, Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim alan dezavantajlı öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için harekete geçti.

AK Partili belediyelerden eğitime destek, System.String[]

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin talimatının ardından AK Partili belediyeler, Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim alan dezavantajlı öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için harekete geçti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının koordinesinde dayanışma kampanyası başlatan AK Partili belediyeler, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet, bilgisayar ve televizyon desteğinin yanı sıra; servis, EBA Destek Merkezlerine internet, kırtasiye, görüntü ve ses sistemi desteği sağlayacak. Ayrıca AK Belediyeler imkanları ölçüsünde EBA Destek mobil araçları vasıtasıyla dezavantajlı bölgelere de hizmet verilebilecek.

"AK belediyelerimiz yeni bir kampanya başlattı"

Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiğine dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, çocukların geleceğine katkı sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığına salgınla mücadele sürecinde destek olmaya hazır olduklarını kaydeden Özhaseki, "Pandemi süresince vatandaşlara hizmette adeta yeni bir çığır açan AK belediyelerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve uzaktan eğitimde dezavantajlı olan yavrularımıza destek olmak için yeni bir kampanya başlattı. Ak belediyelerimiz; öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu başta tablet, bilgisayar ve televizyon gibi ekipman desteği sağlanacak. Ayrıca ak belediyelerimiz imkanları ölçüsünde servis, EBA Destek Merkezlerine internet, kırtasiye, görüntü ve ses sistemi desteği verecek. Her AK Partili belediyemiz öncelikle kendi bölgesindeki öğrenciler, sonrasında da diğer bölgelerdeki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Hedefimiz, ihtiyaç sahibi ailelerimize ve çocuklarımıza yeni eğitim-öğretim hayatlarında yalnız bırakmamaktır" dedi.

AK Partili belediyeler pandemi süresince ekipler kurarak VEFA Sosyal Destek Grupları içerisinde vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermişlerdi. Ayrıca AK Partili belediyelerden bazıları son olarak filyasyon ekibine destek vermek adına yemek, araç ve şoför temininin de bulunmuşlardı. - ANKARA

Mehmet Özhaseki, Yerel Yönetim, Koronavirüs, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili belediyelerden eğitime destek - Son Dakika


Son Dakika

Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Maske takmasında sonunda bu da oldu! Şoför ile yolcu birbirine girdi, kan aktı Sahte cankurtaranlardan sahilde turistleri korkutan şaka Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Düğünden çıkıp balayına yetişmeye çalışan çift, gelinlik ve damatlıkla uçağa bindi Dolar güçlenince gümüş fiyatları yüzde 8'den fazla düştü 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi
Piyanist Fazıl Say'ın babası yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor Piyanist Fazıl Say'ın babası yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor         
14:28
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı         
13:12
Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim         
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, 3 ay hapis cezası verildi Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, 3 ay hapis cezası verildi         
12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti         
12:25
Dolar güçlenince gümüş fiyatları yüzde 8'den fazla düştü Dolar güçlenince gümüş fiyatları yüzde 8'den fazla düştü         
11:55
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Karşılarında can veren kişiye aldırmadan bankta uyumaya devam ettiler Karşılarında can veren kişiye aldırmadan bankta uyumaya devam ettiler         
11:43
İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı         
11:38
Scooterla yeşil ışık yandıktan sonra karşıya geçerken otomobil çarpan genç öldü Scooterla yeşil ışık yandıktan sonra karşıya geçerken otomobil çarpan genç öldü         
11:37
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin 16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin         
10:16
Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu         
08:56
Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 14:34:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili belediyelerden eğitime destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei