Ak Partili Bilal Doğan'dan Spor Kulüplerine Güvence

Bilal Doğan, sadece Karabağlar'ın değil tüm İzmir ilinin köklü kulübü olarak hafızalarda yer edinen İzmirspor Spor Kulübü'nü ziyaret ederek göreve gelmesi halinde kulübe destek sözü verdi.

BİLAL DOĞAN GENÇLERİ SPORA YÖNELTECEK

Her fırsatta spora verdiği önemi dile getiren Bilal Doğan, gençlerin ve çocukların spor aracılığıyla iyi, sağlıklı birey olacağını belirtti. Futbol, basketbol, voleybol ve diğer spor dallarını ayırmadan aynı desteği sağlayacağını, bununla birlikte gençlerin spora her yerde erişebilmesi için Karabağlar'a spor tesisleri açacağını belirten Doğan "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak istiyorsak spora yöneltmeliyiz. Bunu da İzmirspor gibi tarihi başarılarla dolu kulüplerimizin altyapılarına destek olarak sağlamalıyız. Her gittiğim spor kulübünde yerel yönetimden yeterli desteği göremediğini duymak beni üzüyor. Gencecik, başarılı çocuklarımız kulüplerin bulunduğu kötü durumdan dolayı sporu bırakmak zorunda kalıyor. Biz kendimiz için destek istemiyoruz, çocuklarımızın geleceği için göreve talibiz. Karabağlar'ın da Karabağlar'da yaşayan gençlerin de kaybederek bir günü dahi kalmamıştır" dedi.

"YEREL YÖNETİMLERİN SPORA GEREKEN DEĞERİ VERMESİ GEREKİR"

İzmirspor gibi tarihi köklü kulübün tüm İzmir halkının takımı olduğunu ifade ederken Doğan "Böylesine büyük bir kulübün bu halde olması içler acısıdır. Belediyelerin en önemli hizmetlerinden biri spor faaliyetlerine verdiği destekle gençleri ve çocukları spora teşvik etmesidir. Maalesef ki İzmir'de böyle bir durumla karşılaşamıyoruz. Göreve geldiğimizde nasıl Karabağlar'ı hak ettiği yere taşıyacaksak bu ilçede faaliyet gösteren kulüpleri de o denli şahlandıracağız." diyerek sözlerini sonlandırdı.