AK Partili Bostancı: Meclis'in gündemi yüklü, tekliflerimizi hazırlıyoruz - Son Dakika

AK Partili Bostancı: Meclis'in gündemi yüklü, tekliflerimizi hazırlıyoruz

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 2 Haziran'da çalışmalarına başlayacak olan Meclis gündemine ilişkin, "Meclis'in gündemi son derece yüklü. Rekabet Kurumu yasası var. Yargı alanında atacağımız adımlar var. Tekliflerimizi hazırlıyoruz.

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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 2 Haziran'da çalışmalarına başlayacak olan Meclis gündemine ilişkin, "Meclis'in gündemi son derece yüklü. Rekabet Kurumu yasası var. Yargı alanında atacağımız adımlar var. Tekliflerimizi hazırlıyoruz. Bir an önce komisyonlara indireceğiz. Tarımsal üretime ilişkin birtakım yasal düzenlemelerimiz olacak. Meslek kuruluşlarının seçimine ilişkin çalışmamız var" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, DHA'ya yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Meclis'te alınan tedbirlerin bir süre daha devam edeceğini bildirdi. Pandemi sürecini takip ettiklerini, aşağı doğru inen bir trendi gördüklerini kaydeden Bostancı, "Peyder pey bir takım açılma girişimleri oluyor. Bir program dahilinde. Onlar da kontrollüdür. Çünkü pandemi süreçlerinde çıkış; bir adım atarsınız, orada durur, bir soluklanırsınız, bir etrafa bakarsınız. Atmış olduğunuz adımın maliyeti nedir? Bunu hesap edersiniz, sonra bir adım daha atarsınız. Muhtemelen daha olumlu gelişmeler olacak. Hem toplum olarak hem de Bilim Kurulu, kanaatimce yapmış olduğu tartışmalarda mevcut verileri böyle okuyor. Biz de Meclis'te, Meclis'in olağan bir şekilde çalışmasını, bir an önce o günlerin geri gelmesini bekliyoruz. Fakat hali hazırda o aşamada da olmadığımızı da biliyoruz. O yüzden, bir takım sınırlamalar ve kısıtlamalarla birlikte çalışmak durumundayız" dedi.

'ÖNEMLİ YASALAR ÇIKARDIK'

Bostancı, pandeminin zirvede olduğu dönemde önemli yasalar çıkardıklarını vurgulayarak, "Milletvekillerimiz maskeleri ile birlikte uzun saatler boyunca kapalı bir mekanda çalışmalarını sürdürmek zorunda kalmışlardı. O dönemde sosyal mesafeye ve mevcut kurallara özen gösterildi. Meclis Başkanlığımıza intikal etmiş herhangi bir hadise olmadı. Ümit ediyoruz; bundan sonra da gerekli dikkat ve ihtimamla çalışmaları sürdürürken herhangi bir üzücü hadiseyle karşılaşmayız" diye konuştu.

'TEKLİFLERİMİZİ HAZIRLIYORUZ'

2 Haziran'da çalışmalarına başlayacak olan Meclis'i yoğun bir gündem beklediğini kaydeden Bostancı, şunları kaydetti: "Meclis'in gündemi son derece yüklü. Yine uzun saatler çalışacağız. Zaten açılmakla birlikte komisyonlardan geçmiş ve genel kurul gündemine inmiş bekçi yasamız var. Onunla başlayacağız. Sonra da komisyonlara sevk edeceğimiz çok çeşitli yasalar var. Rekabet Kurumu yasası var. Yargı alanında atacağımız adımlar var. Tekliflerimizi hazırlıyoruz. Bir an önce komisyonlara indireceğiz. Tarımsal üretime ilişkin birtakım yasal düzenlemelerimiz olacak."

'MESLEK KURULUŞLARI ÇOK TARTIŞILDI'

Bostancı, meslek kuruluşlarının seçim sistemini değiştiren yasa teklifi üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu konunun çok tartışıldığını belirtti. Anayasa'nın 135'inci maddesine göre; meslek kuruluşlarının kamu kurumu niteliğinde olduğunu anımsatan Bostancı, şöyle konuştu:

"Bunların bir meslek kuruluşu olarak faaliyet göstereceğini, aynı zamanda siyaset yapamayacaklarını ifade ediyor. Siyasetin nerede başlayıp, nerede bittiğine ilişkin gri bir alan olduğu varsayımla, bu meslek kuruluşları siyasetin içinde mütalaa edilen alanları kendi meslek alanlarıymış gibi takdim ederek pozisyon alabiliyorlar. Siyasi polemiklerin de konusu olabiliyorlar. Bunları çok doğru bulmuyoruz. Esasen meslek kuruluşlarının bu şekildeki yaklaşımlarının temelinde de demokrasinin usullerine çok uygun olmayan seçimlerinin ve mevcut yapılarının olduğu kanaatindeyiz. Esasen bu kurumlar seçimlerle teşekkül eden irade arasında tutarlı ve birbirini teyit eden bir yapıya sahip olsalar, tahmin ediyorum bu ölçüde spekülatif alanlara kaymazlar ve 'daha çok meslek alanı ile ilişki çalışmalar bulunurlar' diye düşünüyoruz. O yönde de hazırlıklarımız var. Şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki türlü çalışma da masanın üzerinde. Haziran ayı ile birlikte bunları da intikal etmiş oluruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 10:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Partili Bostancı: Meclis'in gündemi yüklü, tekliflerimizi hazırlıyoruz - Son Dakika

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