Son Dakika Haberleri: Ak Partili Budak'ın Şehit Edilmesi Davası

Ak Partili Budak'ın Şehit Edilmesi Davası

1 saat önce

26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AK Parti 1. sıra milletvekil adayı olan Ahmet Budak'ın PKK'lı teröristlerce evinin balkonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ak Partili Budak'ın Şehit Edilmesi Davası, System.String[]
26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AK Parti 1. sıra milletvekil adayı olan Ahmet Budak'ın PKK'lı teröristlerce evinin balkonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.T, M.Ç ve tutuksuz yargılanan A.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Budak'ın yakınları ve avukatı ile tutuklu sanıkların yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmaya diğer tutuksuz sanık E.Y. katılmadı.

Tutuklu sanıklar, savunmalarında atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, S.T. ve M.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Mart'a erteledi.

Sanıkların "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:56 Kaynak: AA

Ahmet Budak, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıfır Gümrükle Patates İthalatına Üreticilerden Tepki: Kararnameyi Görünce Şok Olduk SPK'dan Yatırım Fonlarına İlişkin Düzenleme: Yüzde 20'lik Sınır Kaldırıldı

Karın Ağrısıyla Gittiği Hastanede Hamile Olduğu Ortaya Çıktı Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 21:28:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ak Partili Budak'ın Şehit Edilmesi Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]