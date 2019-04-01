Son Dakika Haberleri: Ak Partili Bülent Soylu'dan Seçim Açıklaması

Ak Partili Bülent Soylu'dan Seçim Açıklaması

39 dakika önce

Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu, seçim sonuçlarının netlik kazanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Ak Partili Bülent Soylu'dan Seçim Açıklaması, System.String[]
Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu, seçim sonuçlarının netlik kazanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Partili Soylu, yaptığı açıklamada, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ilçemize, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Vatandaşlarımız demokratik haklarını kullanarak sandığa gitmiş ve gelecek 5 yıllarını belirleyecek seçimler için oylarını kullanmıştır. Menderes'imizde de hemşehrilerimizin kararına saygı duyuyoruz. Halkın kararının üstünde bir şey olamaz. 5 yıldır sevgi, saygı, samimiyetle Menderes'imizi geleceğe taşıyacak adımları attık. Yaptığımız her işte, hayata geçirdiğimiz her projede milletin menfaatinden yana tavır aldık. Verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk. Alnımız açık, başımız dik, vicdanımız rahat. Menderes'imize hizmet etmek benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Dün nasıl vatandaşlarımızla bir ve berabersek, yarında olacağız." ifadelerini kullandı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:29 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Menderes, Bülent Soylu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı! CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:08:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ak Partili Bülent Soylu'dan Seçim Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]