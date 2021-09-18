ÇANAKKALE - AK Parti'li Bülent Turan, Adapark Sosyal Tesisleri'nin açılışında konuştu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesi'nin sonunda yayımlanan ortak bildiriye ilişkin, "AB savunduğu değerleri kağıt üzerinde bırakmamalı artık. AB hukuka, adalete, diyaloğa, karşılıklı menfaate uygun adımlar atmak zorunda. Yoksa Türkiye'siz yol yürümek, çözüm konuşmak beyhude bir çabadır. Boşa kürek çekmektir." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesinde Adapark Sosyal Tesisleri'nin açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve uluslararası krizlere rağmen büyüdüğünü ve büyümek durumunda olduğunu söyledi.

Tarihi bir emanet taşıdıklarını ve bu yüzden çok çalışarak bu büyümeyi sağlamaya devam edeceklerini belirten Turan, "Birtakım sorunlarımız yok mu? Tabi ki var, raflarda zaman zaman hak edilmeyenin çok üstünde fiyatlar, istismarlar görüyoruz. Ancak kaptanımız sağlam, bunu aşacak olan biziz. Salgın döneminde Çanakkale'de 14 bin olan iş yeri sayısı 16 bine çıktı. 146 bin olan çalışan sayımız 167 bine çıktı. Bir buçuk yılda dünyada büyük orandaki küçülmeye rağmen Çin'den sonra en çok büyüyen ülke olduk." ifadelerini kullandı.

"AB savunduğu değerleri kağıt üzerinde bırakmamalı artık"

Turan, ihracatın son 12 ayda 200 milyar doları aştığını ve uluslararası konjonktür ile salgından kaynaklı bazı sıkıntıların olduğunu dile getirdi.

Büyük fotoğrafa bakıldığında halen büyüyen, hala bölgede iddialı olan, çok özel bir ülkeden bahsettiklerini vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Dünyanın krizlerine rağmen toparlanmaya, büyümeye devam edeceğiz. Bu büyümemizde bizi anlamayanlar olacak. Türkiye'nin derdini, iddiasını anlamayanlar olacak. Biz milletçe yolumuza bakacağız. Dün, Güney Avrupa ülkelerinin zirvesinde Yunanistan gölgesinde bir bildiri yayımlandı. Bu bildirinin Fransa, İtalya gibi Güney Kıbrıs gibi malum ekiplerin etkisinde olduğunu gördük. Neymiş Türkiye Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de haklarını kollayamazmış, koruyamazmış. Artık alıştığınız Türkiye yok. Artık zincirlerini kıran bir Türkiye var. Artık yüz yıllık oyunları bozan bir Türkiye var. Bu bildiri Türkiye için yok hükmündedir. Bu bildiri sonsuza kadar Türkiye'nin zayıf, güçsüz kalmasını isteyenlerin mahcup olacağı bir bildiridir.

84 milyonun emaneti, Yunanistan'ın kaprisinden daha kıymetlidir. 84 milyonun emaneti, Fransa'nın işgüzarlığından daha kıymetlidir. 84 milyonun emaneti, Güney Kıbrıs'ın haksız söylemlerinden daha kıymetlidir. AB savunduğu değerleri kağıt üzerinde bırakmamalı artık. AB hukuka, adalete, diyaloğa, karşılıklı menfaate uygun adımlar atmak zorunda. Yoksa Türkiye'siz yol yürümek, çözüm konuşmak beyhude bir çabadır. Boşa kürek çekmektir."

Programa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Çanakkale Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici, MHP Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya, Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, Belediye Meclis Üyeleri, siyaset ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da katıldı.