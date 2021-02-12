AK Partili Bulut, CHP'li Erol'un Kömürhan Köprüsü'ne yönelik eleştirilerine yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Bulut, CHP'li Erol'un Kömürhan Köprüsü'ne yönelik eleştirilerine yanıt verdi Açıklaması

12.02.2021 17:31
AK Partili Bulut, CHP'li Erol'un Kömürhan Köprüsü'ne yönelik eleştirilerine yanıt verdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un Kömürhan Köprüsü'ne yönelik eleştirilerine, bu köprünün ekonomik katkısının yıllık yaklaşık 14,5 milyon lira olduğunu belirterek karşılık verdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un Kömürhan Köprüsü'ne yönelik eleştirilerine, bu köprünün ekonomik katkısının yıllık yaklaşık 14,5 milyon lira olduğunu belirterek karşılık verdi.

Bulut, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un "Elazığ'a neden bakanlık verilmiyor?" sorusuna, "Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Herhalde şöyle düşünüyor; teknik olarak CHP'li bir vekile bakanlık verilmeyeceğine göre sayın milletvekili bizlere bakanlık yakıştırıyor. Keşke gerçekten asıl niyeti bu olsa." yanıtını verdi.

CHP'li Erol'un bu sözün arka planında yatan şeyi, Elazığ halkının anlayacak zekaya sahip olduğunu ve burada murat edilen niyetin ne olduğunu bildiğini kaydeden Bulut, "Ben sayın milletvekiline şunu söylemek istiyorum; Ne olur, Elazığ'ın bu önemli özelliklerinden bir tanesine nifak tohumu ekmeyin." ifadelerini kullandı.

Bulut, CHP'li Erol'un Fırat Nehri üzerine inşa edilen Kömürhan Köprüsü ile ilgili eleştirilerine ilişkin "Kömürhan Köprüsü, dünyanın kendi alanındaki en büyük yapıtlarından bir tanesi. Dünyada ilk dörde giren bir yapı sizin ilinize yapılıyor, bu ilin milletvekili o yatırımdan rahatsızlığını her alanda ifade ediyor. Bu kadar muhteşem bir eserle alakalı sürekli rahatsızlığını ifade ediyor olması ancak bir zihniyetin göstergesidir." diye konuştu.

Bu köprünün ekonomik katkısının yıllık yaklaşık 14,5 milyon lira olduğunu bildiren Bulut, "Geçmişte yapılmayanlar üzerinden siyaset yapılırdı ama bugün biz, eleştirimizi yapılanlar üzerinden alıyoruz." dedi.

Erol'un "Elazığ'a yatırım yapılmıyor" eleştirilerine Bulut, "Elazığ, bölgede kendi alanında kamu kaynaklarından en fazla yatırımı almış olan illerden bir tanesidir, 16,5 milyar liradan bahsediyoruz." cevabını verdi.

Elazığ'a yapılan yatırımları anlatan Bulut, "Hiçbir şey yapılmadı" demenin büyük bir haksızlık olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Gürsel Erol, Elazığ, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Bulut, CHP'li Erol'un Kömürhan Köprüsü'ne yönelik eleştirilerine yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika


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