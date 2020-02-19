AK Partili Bulut: "Elazığ'da yaklaşık 20 bin kalıcı konutu en geç seneye Nisan'da teslim etmeyi... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili Bulut: 'Elazığ'da yaklaşık 20 bin kalıcı konutu en geç seneye Nisan'da teslim etmeyi... - Son Dakika

AK Partili Bulut: "Elazığ'da yaklaşık 20 bin kalıcı konutu en geç seneye Nisan'da teslim etmeyi...

7 saat önce

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, deprem bölgesi Elazığ'da kalıcı konutlarla ilgili ihale sürecinin başladığını belirterek, "Yaklaşık 20 bin konut yapılacak.

AK Partili Bulut:

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, deprem bölgesi Elazığ'da kalıcı konutlarla ilgili ihale sürecinin başladığını belirterek, "Yaklaşık 20 bin konut yapılacak. Bu konutların hepsini en geç seneye Nisan ayı içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.


TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Bulut, Elazığ'da meydana gelen depremde KOBİ'lerin de etkilendiğini söyleyerek, "Bakanlarımıza esnafımızın taleplerini ilettik. Küçük esnafımızla alakalı 50 bin liralık kredi tahsis edildi. Onun çalışmaları başladı. Bu kredi, hem bankalar aracılığıyla hem de kooperatifler aracılığıyla kullandırılacak. KOBİ'lerimize acil destek kredisi verildi. 50 kişiye kadar işçi çalıştıran imalatçılarımıza 100 bin lira, 50'den fazla işçi çalıştıranlara 150 bin liralık kredi tahsisi yapıldı. Bu destekler devam edecek" ifadelerini kullandı.


Elazığ'da konteyner kentlerin kurulacağını kaydeden Bulut, "Alt yapı çalışmaları zaman aldığı için gecikme gibi algılanan bir durum oldu. Bu gecikme değil. Bu mevsim şartlarında bu kadar yapılabiliyor. 10-15 gün içerisinde 5 bin ailenin faydalanabileceği konteyner kentlerimiz faaliyete geçecek. Kalıcı konutlarla ilgili ihale süreci de başladı. Yaklaşık 20 bin konut yapılacak. Bu konutların hepsini en geç seneye Nisan ayı içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Milletvekili, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
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