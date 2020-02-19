AK Partili Bulut'tan Elazığ'daki konteyner kentlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ'da 5 bin ailenin faydalanabileceği konteyner kentlerin 10-15 gün içerisinde faaliyete geçeceğini bildirdi.

Bulut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elazığ'da yaşanan depremin ardından ilde yapılan son çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremdeki maddi hasar kaybının büyüklüğüne dikkati çeken Bulut, devletin, milletinin yanında olduğunu söyledi. Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlara teşekkür etti.

Bulut, depremden sadece vatandaşların değil, küçük esnaf ve KOBİ'lerin de çok etkilendiğine işaret ederek, "Bu akut dönemden ez etkilenmeleri adına bir takım tedbirler aldık. Bakanlarımıza, esnafımızın taleplerini ilettik. Küçük esnafımızla alakalı 50 bin liralık kredi tahsis edildi. Onun çalışmaları başladı. Bu kredi, hem bankalar aracılığıyla hem de kooperatifler aracılığıyla kullandırılacak. KOBİ'lerimize acil destek kredisi verildi. 50 kişiye kadar işçi çalıştıran imalatçılarımıza 100 bin lira, 50'den fazla işçi çalıştıranlara 150 bin liralık kredi tahsisi yapıldı. Bu destekler devam edecek." diye konuştu.

Elazığ'da depremzedelere psikolojik destek de verildiğini anlatan Bulut, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca psikososyal destekler, Milli Eğitim Bakanlığınca rehberlik hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca manevi destek hizmetleri verildiğini söyledi.

"Kalıcı konutlarla ilgili ihale süreci başladı"

Elazığ'da kurulacak konteyner kentlere işaret eden Bulut, "Alt yapı çalışmaları zaman aldığı için gecikme gibi algılanan bir durum oldu. Bu gecikme değil. Bu mevsim şartlarında, bu kadar yapılabiliyor. 10-15 gün içerisinde 5 bin ailenin faydalanabileceği konteyner kentlerimiz faaliyete geçecek." dedi.

Bulut, kalıcı konutlarla ilgili ihale sürecinin de başladığını vurgulayarak, yaklaşık 20 bin konut yapacaklarını, bu konutların hepsini en geç seneye Nisan ayı içerisinde teslim etmeyi hedeflediklerini bildirdi.