AK Partili Bulut'tan Malazgirt Ziraat Odasına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili Bulut'tan Malazgirt Ziraat Odasına ziyaret - Son Dakika

AK Partili Bulut'tan Malazgirt Ziraat Odasına ziyaret

6 saat önce

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, beraberindeki Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir ile Malazgirt Ziraat Odasını ziyaret etti.

AK Partili Bulut'tan Malazgirt Ziraat Odasına ziyaret, System.String[]

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, beraberindeki Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir ile Malazgirt Ziraat Odasını ziyaret etti.


AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut ve Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Başkan Bulut ve Başkan Taşdemir'e odanın faaliyetleri hakkında bilgi veren ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, tarım ve hayvancılığın ilçe ve bölge için önemli olduğunu söyledi. Başkan Kılıç, "Bugün buraya çok değerli AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut ve Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir başkanlarım geldi. Ziyaretleri ile bizleri hayli memnun ettiler. Odamızın faaliyetleri hakkında kendilerine bilgi sunduk. Başkanlarımızın ziyaretleri de bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bizlere yaptıkları bu anlamlı ziyaretten ötürü yönetimim, üyelerim ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Bulut ve Taşdemir ise, Malazgirt için tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu söylediler. Başkan Tahsin Kılıç'ın çalışmalarını takdirle karşıladıklarını da belirten başkanlar, Muş ve ilçelerinde tarımın daha da gelişmesi için her zaman çiftçinin yanında olacaklarını kaydettiler.


Başkanların ziyaretlerinde AK Parti İl Encümeni Sait Yıldırım da hazır bulundu. - MUŞ

Ali Bulut, Malazgirt, AK Parti, Bulanık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
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