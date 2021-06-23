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AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır: "Erken seçim isteyenler, girdiği her seçimi kaybetmişlerdir" - Son Dakika

AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır: "Erken seçim isteyenler, girdiği her seçimi kaybetmişlerdir"

23.06.2021 18:54
AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır:

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "Erken seçim isteyenler, girdiği her seçimi kaybetmişlerdir.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "Erken seçim isteyenler, girdiği her seçimi kaybetmişlerdir. Erken seçim isteyenler, sabırları varsa 2023 yılını beklesin ve görsünler" dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in erken seçim istemelerinin arkasında parti tabanlarının yeni kurulan partilere kaymasını önlemek olduğunu iddia etti. Çakır, erksen seçim tartışmasının muhalefet ve medyada bilinçli şekilde kullanıldığını kaydederek, "Taraftarlarına 'hazırız, güçlüyüz' mesajı vermek için yeniden yarış istiyormuş gibi yapıyorlar. Erken seçim isteyenler olası bir seçime hazır mı? CHP, İYİ Parti ve HDP'de kavgalar, tartışmalar, siyasi çekişmeler de bitmiyor. Öyle ki parti içerisinde muhalifler de yeni partiler kurdu ve kurmaya da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çakır, şöyle konuştu:

"Her gün erken seçim isteyen CHP, İYİ Parti, HDP partilerinde yaşanan kan kayıplarını önlemek, kavga ve tartışmaları sonlandırmak, Millet İttifakı içinden çıkan yeni partileri önlemek için ne yapacaklarını şaşırdılar. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim istemelerinin asıl perde arkası, tabanlarının yeni kurulan partilere kaymasını önlemektir. Kaldı ki erken seçim isteyenler, girdiği her seçimi kaybetmişlerdir. Erken seçim isteyenler, sabırları varsa 2023 yılını beklesin ve görsünler." - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Meral Akşener, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır: 'Erken seçim isteyenler, girdiği her seçimi kaybetmişlerdir' - Son Dakika


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