AK Partili Çakır: "'İstanbul Sözleşmesi kadın haklarının yegane koruyucusu' algısı oluşturulmak isteniyor" - Son Dakika

AK Partili Çakır: "'İstanbul Sözleşmesi kadın haklarının yegane koruyucusu' algısı oluşturulmak isteniyor"

25.03.2021 19:37
AK Partili Çakır:

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "İstanbul Sözleşmesi kadın haklarının yegane koruyucusu" algısı oluşturulmak istendiğini belirterek, "Kadına yönelik her türlü şiddete ilişkin Anayasamızın ilgili maddeleri ve kanunlarımız yürürlüktedir.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "İstanbul Sözleşmesi kadın haklarının yegane koruyucusu" algısı oluşturulmak istendiğini belirterek, "Kadına yönelik her türlü şiddete ilişkin Anayasamızın ilgili maddeleri ve kanunlarımız yürürlüktedir. Dolayısıyla sözleşmeden çekilmemiz iç hukukta boşluk doğurmayacaktır." dedi.

Çakır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ülke sevdalısı, dava ve gönül adamı Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 12'nci yılında rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik kararın manipüle edildiğini belirten Çakır, bu kararın kadınları korumaktan taviz verildiği veya verileceği anlamına gelmediğini kaydetti.

"İstanbul Sözleşmesi kadın haklarının yegane koruyucusu" algısı oluşturulmak istendiğine dikkati çeken Çakır, "Kadına yönelik her türlü şiddete ilişkin Anayasamızın ilgili maddeleri ve kanunlarımız yürürlüktedir. Dolayısıyla sözleşmeden çekilmemiz iç hukukta boşluk doğurmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Aileyi esas alan yeni ve yerli uygulamaların tereddütsüz hayata geçirileceğini dile getiren Çakır, Türk kadınının tamamının güvenini kazanacak, milli değerlerle uyumlu yeni bir mutabakata ihtiyaç olduğunu düşündüklerini söyledi.

Çakır, İstanbul Sözleşmesi'nde, aile kurumunun korunması ve toplumsal birliğe katkı sağlanması anlamında ciddi eksiklikler ve hatalar olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Çakır: ''İstanbul Sözleşmesi kadın haklarının yegane koruyucusu' algısı oluşturulmak isteniyor' - Son Dakika


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