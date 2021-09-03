AK Partili Çalık: Battalgazi yeniden inşa ediliyor - Son Dakika

Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Eylül ayı Battalgazi AK Parti Grup Meclis Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kentsel dönüşümün Battalgazi için çok önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Sadece bir dönemde bu çalışmayı eminim başka prtilerin belediyeleri yapmış olsaydı bunu anlata anlata bitiremezlerdi. Şehit Fevzi'deki dönüşüm başlayacak. Çok güzel bir çalışma" dedi.

Milletvekili Öznur Çalık ise Battalgazi AK Parti Grup Meclis'inin ahenkli ve uyumlu olduğunu, yaptıkları çalışmalarla da göz dolduran bir ekip olduğunu kaydetti.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında başlattığı yerel kalkınma hamlesini Malatya ve ilçelerde gördüklerini söyledi. Çalık, "Battalgazi yeniden inşa ediliyor. Orduzu'ya yeni bir şehir inşa ediliyor. Gelinciktepe'de 1533 evimiz, Eski Malatya'da 500 evimiz bitmek üzere. Çok önemli yerleşim alanları yapıyoruz" diye konuştu.

Şehit Fevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşümün başladığını dile getiren Çalık, "Kentsel dönüşüm zor bir çalışmadır. Bir belediye başkanının buna teşebbüs edebilmesi, bunun hazırlığını yapması, altyapısını hazırlaması, vatandaşla uzlaşarak ve vatandaşın gönlünü alarak yapması kolay değil. Kentsel dönüşümle mahalleler, binalar güzelleşmekte. Binalar konfor sunan modern hayatın gerektirdiği donatılarla bezenmiş yapılar olmaktadır. Bölgede ilk etapta 679 konut, 18 dükkan, kafeterya ve sosyal donatılar yapılacak. İhaleyi kazanan yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı ve alanda çalışmalar başladı." dedi.

Milletvekili Öznur Çalık, daha sonra AK Parti Malatya İl Gençlik Kollarının düzenlediği "STK Buluşması"nda genç sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şunları söyledi: "AK Parti olarak 2001'de kurulduğumuzda özellikle Türkiye'nin geleceğini inşa etme noktasında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatmıştık. Ve biz şunu biliyorduk; 2001'in lideri 1970'lerin gençleriydi. O gün cefaya katlandılar ve şükürler olsun, Rabbim'in nimetleri olarak AK Parti hükümetleri ülkemize hizmet ediyor."

Milletvekili Öznur Çalık ise, "Ülkemizin geleceğini, kendi geleceğinin önüne koyan ve fikirlerini büyük bir heyecanla dinlediğim genç sivil toplum kuruluşlarımızla bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. Türkiye'mizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonunu gençlerimiz başaracak" dedi. Çalık, 20 yıldır siyaset yaptığını anımsatarak, "Siyaseti ülkemizin, milletimizin, devletimizin lideri, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapıyorum, bundan da çok büyük gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın gençken başlamış olduğu siyaseti bugün hala gençlerle yürüyerek yapmasından ilham alıyorum. Hiç gençlerden ayrılmadı, kopmadı. 18 yaşında siyasete başladı, bugün gelmiş olduğu yaşta aynı dinamizm, iman kuvvetiyle yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Gençlerle birlikte yol yürümekten büyük bir gurur duyuyoruz" diyen Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "20 yıl çok önemli bir dönem ve süreç. AK Parti iktidarları olarak bugüne kadar gençlerimize yönelik önemli hizmetler yaptık. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok partili dönemden öncesinde tek partili dönemde dahil olmak üzere 20 yıllık kesintisiz tek başına iktidar olunan bir dönem olmadı. Allah'a şükürler olsun, 20 yıldır milletimize hizmet ediyoruz. Gençlerimiz için önemli hizmetler yaptık. Gençlerimize ilk günden itibaren hep önemsedik, önemsemeye de devam ediyoruz. Bu noktada önemli politikalar gerçekleştirdik. Kızlarımızın eğitim almasının nasıl engellendiğini hepiniz biliyorsunuz. Herkes o acıyı yüreğinde hissediyordu. Bir insan hakları ihlali vardı. Bu ihlalin önüne Cumhurbaşkanımızın önderliğinde beraberce durduk, engelleri kaldırdık. Gençlerimize yapılmış en önemli hizmettir. Evlatlarımızın, kızlarımızın, gençlerimizin eğitim ve istihdam hakkını elinden alan zihniyetle mücadele ettik. Sonrasında kat ettiğimiz yolda gençlerimiz 30 yaşına kadar seçme hakkına sahipti ama seçilme hakkına sahip değildi. 30 yaş olan seçilme yaşını önce 25, sonra 18'e indirdik. Gençlerimizin Meclis'teki temsilini çok önemsedik. Şuan ülkeyi yöneten kardeşlerimiz var."