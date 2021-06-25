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AK Partili Çalık: Doğanşehir'imize her alanda yatırım yaptık - Son Dakika

AK Partili Çalık: Doğanşehir'imize her alanda yatırım yaptık

25.06.2021 10:09
AK Partili Çalık: Doğanşehir'imize her alanda yatırım yaptık, System.String[]

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine yaptıkları hizmetlerin, yolların, okulların, hastanelerin ve sulama tesislerinin milletten aldıkları desteği hizmetle millete nasıl geri döndürdüklerinin işareti olduğunu söyledi.

Çalık, " AK Parti'nin 19 yılda Doğanşehir'e yaptığı icraatlar, 75 yıllık tarihinde yapılanların en az 5 katı, 10 katı."dedi.

Milletvekili Çalık, Doğanşehir ilçesinde Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti İl Başkan yardımcısı Mustafa Duyar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı M.Sinan Özhüsrev, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Saffet Yağçı, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Çalık, 100 yataklı Doğanşehir Devlet Hastanesinin yapımının tamamlandığını belirterek, "Doğanşehir ilçemizde 28 bin metrekare kapalı alan sahip yaklaşık 75 milyon TL maliyetli devlet hastanemizin yapımı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek hastanemiz 5 genel ameliyat odası, 10 yataklı yoğun bakım, 30 poliklinik odası, 4 ağız ve diş sağlığı ünitesi ve 6 yataklı palyatif bakım merkezine sahip olacak. Doğanşehir'imize Söğüt Sağlık evi ile Gövdeli'ye personel lojmanı yapılacak" dedi.

"YENİ OKULLAR YAPIYORUZ"

Doğanşehir'e eğitim alanında birçok yatırımı yapıldığını, yeni yatırımlarında yapılacağını kaydeden Çalık, "Çığlık Mahallesine 8 derslikli ilköğretim okulumuzun yapımı devam ediyor. Proje tutarı 7 milyon 400 bin TL olan okulumuzun 2021-2022 eğitim öğretim yılına yetişmesi planlanıyor. Kurucuova Mahallesinde yaklaşık 5 milyon 300 bin TL maliyetli 8 derslikli ortaokulu yapımı bitmek üzere. Proje tutarı 28 milyon TL tutarındaki 16 derslik ve 200 öğrencilik pansiyonu ve 1 spor salonunu kapsayan Doğanşehir Çok Programlı Lisenin yapımı ile 715 bin TL tutarındaki Gövdeli Mahallemizdeki öğretmen konutu tamamlandı. Proje tutarı 9 milyon 300 bin TL olan 12 derslikli Erkenek Hürriyet Ortaokulu ile proje tutarı 8 milyon 400 bin TL olan 8 derslikli Erkenek Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu'da 2021 yatırım programına alındı" şeklinde konuştu. Çalık, Doğanşehir tren istasyonuna yaya alt geçidi yapımının da tamamlandığını belirten Öznur Çalık, ilçenin karayolu ağındaki yollarıyla ilgili de Karayolları Genel Müdürü Kenan Keskin ile görüştü.

"GÖLETLERİMİZİN YAPIMI DEVAM EDİYOR"

İlçede Devlet Su işlerinin de yatırımlarına devam ettiğini belirten Çalık, şu bilgileri verdi: "Doğanşehir'de 2 bin 530 dekar araziyi suya kavuşturacak Elmalı Göleti'nin yapımı devam ediyor. Gölet kapsamında gövde dolgusu, membran kaplama imalatları, 6 adet tersip bendi ve sulama şebekesi tamamlanmıştır. Gölette su depolanamadığı için gövde tipi değişikliği yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi için temel sondaj çalışmaları devam etmektedir. Proje tutarı 122 milyon TL olan ve Erkenek bölgesinde 9 bin 130 dekar araziyi sulayacak gölette su depolanamadığı için gövde üzerinde bir plint betonu dökülerek enjasyum çalışması yapılması yönünde karar alındı. Gövde imalatları ile sulama şebekesi tamamlanan Söğüt Göletinin rezervuar alanındaki membranda meydana gelen hasarlar nedeniyle ilave imalatlar yapılacak ve bu yıl iş tamamlanmış olacaktır. Doğanşehir İlçesinde Bıçakçı, Gövdeli ve Devrent göletleri ve sulamaları kapsamında 12 bin 805 dekar arazi suya kavuşacak, planlama ve ara rapor çalışmaları devam ediyor. Doğanşehir Beğre Göleti ile 2 bin 610 dekar arazi suya kavuşacak. Doğanşehir Melet Barajı proje yapımı 24 bin 780 dekar araziyi kapsayacak ve planlama çalışmaları devam etmektir" dedi.

"ERKENEK FUTBOL SAHASI BU YIL TAMAMLANACAK"

Doğanşehir Erkenekli gençlerin isteklerini önemsediklerini ve bu istekleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çalık, "2 milyon TL maliyetli Doğanşehir Erkenek Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası yapımı devam ediyor ve yılsonunda tamamlanacak. Sürgü Mahallemizdeki futbol sahasının da sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştürülmesi ve tribün yapılması için gerekli görüşmelerde bulunduk. 1 milyon 475 bin TL proje bedelli yapımı devam eden Doğanşehir Gençlik Merkezi önümüzdeki yılsonunda hizmete girmiş olacak" ifadelerinde bulundu.

TÜTÜN ÜRETİCİLERİNİN TALEPLERİNİ BAKAN PAKDEMİRLİ'YE AKTARDI

Doğanşehir ilçesine yaptıkları hizmetlerin, yolların, okulların, hastanelerin ve sulama tesislerinin milletten aldıkları desteği hizmetle millete nasıl geri döndürdüklerinin işareti olduğunu ifade eden Çalık, "AK Parti'nin 19 yılda Doğanşehir'e yaptığı icraatlar, 75 yıllık ilçenin tarihinde yapılanların en az 5 katı, 10 katı" dedi. Doğanşehir ilçesindeki 5 bin 282 binanın 5 bin 125'ine doğalgaz ulaştığını ifade eden Milletvekili Çalık, Fırat Elektrik'in (FEDAŞ) ise bu yıl için ilçeye 13 milyon TL tutarında yatırımda bulunacağını sözlerine ekledi. Milletvekili Çalık, tütün üreticilerinin taleplerini de Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye aktardı. Çalık daha sonra

ilçede AK Parti Gençlik Kollarının düzenlemiş olduğu "Gençlik Buluşması" programına katıldı,

Gülşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

AK Partili Çalık: Doğanşehir'imize her alanda yatırım yaptık

Milletvekili, Doğanşehir, AK Parti, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AK Partili Çalık: Doğanşehir'imize her alanda yatırım yaptık - Son Dakika


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