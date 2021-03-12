AK Partili Çalık, kadın kooperatifi yöneticileriyle buluştu - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kadın kooperatiflerinin yöneticileriyle toplantı yaptı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Fırat Kalkınma Ajansı'nda (FKA) kadın kooperatiflerinin yöneticileriyle bir araya gelerek, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık, Ticaret Bakanlığı'nın faaliyet alanında 530 kadın kooperatifin bulunduğunu aktararak, Malatya'da ise 17 kadın kooperatifinin olduğunu kaydetti.

Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) ile finansman desteği sağlandığını hatırlatan Çalık, "Kadın kooperatiflerinin üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine yüzde 75 oranında, 150 bin liraya kadar hibe desteği verilmektedir. 13 ilçemizin hemen hemen tamamında kooperatifimizin kendisine özel bir ürünü var. Her kooperatif birbiriyle çakışmadan kooperatiflerimiz kendisine stratejik ürün belirlemeli ve onu güçlendirmek için harekete geçmeli. Bunu yaparken de markalaşmalı. Marka değeri olmayan hiçbir ürün satışta değer bulamaz." ifadelerini kullandı.

Kadın kooperatiflerine finansı sağlama, pazarlama yapma, e-ticarete girme, sosyal medyayı kullanma gibi birçok konuda FKA'nın danışmanlık yaptığını belirten Çalık, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar 9 kooperatifimizle özel görüşmeler ve çalışmalar yapılmış. Şimdi de 8 kooperatifimizle görüşülerek, onlarında durum tespitleri yapılacak. 17 kooperatifimizde tamamlandıktan sonra her kooperatifimiz için stratejik planlar oluşturulacak. Sonra bütün kooperatiflerimizin stratejisi belirlenecek."

Toplantıya FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, AK Parti Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Pelitoğlu ile kadın kooperatifleri yöneticileri katıldı.