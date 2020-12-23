Son dakika haberleri: AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun 'şehit polis babasına 121 TL aylık bağlandı' ifadesi kesinlikle yalan - Son Dakika

Son dakika haberleri: AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun 'şehit polis babasına 121 TL aylık bağlandı' ifadesi kesinlikle yalan

23.12.2020 12:31
Son dakika haberleri: AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun 'şehit polis babasına 121 TL aylık bağlandı' ifadesi kesinlikle yalan, System.String[]

Son dakika haberler... AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Şehitlerimizin varsa eşine, çocuklarına, annesine, babasına, yani ailesine kamu görevindeki emsalinden az olmamak üzere aylık bağlıyoruz.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Şehitlerimizin varsa eşine, çocuklarına, annesine, babasına, yani ailesine kamu görevindeki emsalinden az olmamak üzere aylık bağlıyoruz. Şu anda bu aylık tutar en az 6 bin 150 TL'dir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'şehit polis babasına 121 TL aylık bağlandı' ifadesi kesinlikle yalandır" dedi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalık, TBMM tutanaklarını göstererek, Kılıçdaroğlu konuşurken aralarında geçen diyalogu anlattı. Kılıçdaroğlu'nun, 'Terör saldırısında şehit olan bir polisin babasına 121 lira 96 kuruş aylık bağlandı' şeklindeki meclis tutanaklarına yansıyan konuşmasını hatırlatan Çalık, "Kılıçdaroğlu büyük bir yalana ve skandala daha imza attı. AK Parti'nin mensubu bir milletvekili olarak 'yanlış rakam veriyorsunuz' diyerek hemen itiraz ettim ve kendisini uyardım. Sayın Kılıçdaroğlu, bana hitaben, bizim, şehit bir polisimizin babasına, 121 lira 96 kuruş aylık bağladığımızı söyledi ve makbuzunu göstereceğini ekledi. Gösterdiği makbuz, şehit polisin babasına bağlanan aylık makbuz asla değildir. Yani neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalan bir 'Kılıçdaroğlu yalanı' ile daha baş başayız. Türkçe'de doğru söylemeyene 'yalancı', CHP'de ise maalesef 'genel başkan' diyorlar" dedi.

'KILIÇDAROLU'NUN İFADESİ YALANDIR'Kılıçdaroğlu'nun, dün TBMM'de partisinin grup toplantısında yine aynı konuyu gündeme taşıdığını belirten Çalık,  "Yine şahsımı hedef alan açıklamalar yaptı. Ben de hem kendisini, hem de milletimizi doğru bilgilendirmek için açıklamamı, şimdi sizlerin aracılığıyla, gayet sarih bir biçimde paylaşacağım. Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay anlattı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu anlattı ama maalesef Kılıçdaroğlu hala anlamamış. Bir kere en başta; aziz şehitlerimizi, bir yalana malzeme yapmaya kalktığı için Kılıçdaroğlu, acilen bu milletten ve şehit ailelerinden özür dilemelidir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, siyaset üstüdür; yerleri de başımızın üstüdür. Dolayısıyla, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmamızı sorgulamak kimsenin haddi değildir. Taciz ve tecavüz vakalarıyla çalkalanan, skandalların partisi CHP'nin gündemini değiştirmek için şehitlerimizin kullanılmasına asla müsaade etmedik, ettirmeyiz. Peki, işin doğrusu ne? Biz; terörle mücadele kapsamında şehit olan polislerimizin yakınlarına; nakdi tazminat veriyoruz. Şehit yakınlarımızın ikisini kamuda istihdam ediyoruz ve birçok desteğimizi veriyoruz. Şehitlerimizin varsa eşine, çocuklarına, annesine, babasına, yani ailesine kamu görevindeki emsalinden az olmamak üzere aylık bağlıyoruz. Şu anda bu aylık tutar en az 6 bin 150 TL'dir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'şehit polis babasına 121 TL aylık bağlandı' ifadesi kesinlikle yalandır. Hem, SSK'yı batıran müdür olarak tarihe geçen hem de hesap uzmanı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na ben de işte bu evrakı gönderebilirim. İsterse kendisi de SGK'dan alabilir" diye konuştu.'ÖZÜR DİLEMELİDİR'Çalık, Kılıçdaoğlu'nun şehitler üzerinden siyaset yaptığını ve parti içindeki 'taciz ve tecavüz' iddialarıyla ilgili gündem değiştirmeye çalıştığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Bu yalan, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz üzerinden söyleniyorsa daha kötüdür. Bu yalan, eğer meclis kürsüsünden bir genel başkan tarafından söyleniyorsa çok daha kötüdür. Hele de bu yalan, kurnazlıkla örtbas edilmeye çalışılıyorsa çok çok daha kötüdür. Sayın Kılıçdaroğlu, 7 Aralık'taki konuşmasında, 'şehit polis babası' demesine rağmen dünkü grup toplantısında bir kez daha çark etti. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kez; 'terör mağduru olan sivil bir evladımız'dan bahsetti. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu, acil olarak çıkıp 'ben polis demiştim ama yanlış söylemişim, yanılmışım' demelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, hem milletimizden, hem şehit yakınlarımızdan hem de benden özür dilemelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, illa bir şeylerin hesabını sormak istiyorsa gitsin, iş birlikçisi HDP'ye dağa kaçırılan çocukların hesabını sorsun."

Son dakika haberleri: AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun 'şehit polis babasına 121 TL aylık bağlandı' ifadesi kesinlikle yalan
Son dakika haberleri: AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun 'şehit polis babasına 121 TL aylık bağlandı' ifadesi kesinlikle yalan

Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Lirası, Polis, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun 'şehit polis babasına 121 TL aylık bağlandı' ifadesi kesinlikle yalan - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya! Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecek TÜİK'ten asgari ücret açıklaması: Zammı biz belirlemiyoruz Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Son Dakika! MİT tırları davasında Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında öğrenim kredilerinin artırılacağını duyurdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında öğrenim kredilerinin artırılacağını duyurdu         
12:52
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı         
11:50
Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim         
11:39
Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara!         
11:12
İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı         
11:00
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
Araba hırsızı balkondan başına atılan sopayla neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada Araba hırsızı balkondan başına atılan sopayla neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada         
10:28
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler         
17:28
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 13:09:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun 'şehit polis babasına 121 TL aylık bağlandı' ifadesi kesinlikle yalan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei