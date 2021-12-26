AK Partili Çalık, Kızılay'ın Fabrikası'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kızılay tarafından kurulan Üretim Üssü Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Malatya'da eski vagon onarım fabrikasının olduğu alanda bir üretim üssü kurulduğunu belirtti.

Ziyarette fabrika ile ilgili bilgi alan Çalık, "Lojistik merkezini Malatya'ya kurmak için organize sanayi bölgelerinde arazilere baktık. Sonrasında Allah nasip etti ve Kızılay Genel Başkanı bir Malatyalı oldu. Bununla birlikte yeni bir Kızılay süreci başladı. Lojistik merkezin büyük bir yere kurulması için çalışma başlatıldı ve Malatya'nın yıllara mazhar kanayan yarası olan atıl durumdaki vagon onarım fabrikası alanının Kızılay'a devri için harekete geçtik." şeklinde konuştu.

Kızılay'ın çadırlarını artık Malatya'da ürettiğine dikkati çeken Çalık, şunları kaydetti:

"Yeni ve modern barınma sistemlerini, konteynerleri ve evleri burada yapıyorlar. Bu Malatya ticaretine, sanayisine ve ihracatına çok önemli katkıda bulunacak. 37 bin 500 metrekare kapalı alana kurulu 6 holden oluşan tesis, yıllık bir milyon metrekare hafif çelik özel tasarımlar üretim kapasitesine sahip. Yıllık 60 bin konteyner üretim kapasitesi bulunan tesis, kapasite açısından Türkiye'nin en büyüklerinden birisi ve barınma sistemleri üretiliyor. Şu anda üretilen sistemle Malatya ihracatına 80 milyon TL katkı sağlayacak. 13,5 dönümlük bir alanda çadır tekstil üretimi devam ediyor. 20 dönümlük alanda yine çadır tekstili için ayrılmış vaziyette."