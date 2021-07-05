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AK Partili Çalık: Kuzey Çevreyolu'nda asfalt, köprü ve tünel çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

AK Partili Çalık: Kuzey Çevreyolu'nda asfalt, köprü ve tünel çalışmaları devam ediyor

05.07.2021 15:11
AK Partili Çalık: Kuzey Çevreyolu'nda asfalt, köprü ve tünel çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Milletvekili Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Karayolları 8.Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve ilgililerle bir araya gelerek, Malatya'daki karayolları yatırımları ve projelerini değerlendirdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Kuzey Çevreyolu'nda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "2021 yılı sonuna kadar Battalgazi'ye kadar olan kesime çevreyolumuz erişecek. 2023 yılında da Kuzey Çevreyolumuz üzerinden geçilerek anıldığı bir yol haline gelir" dedi.

Darende Gölbaşı kavşağından başlayarak Pütürge yol ayırımından Malatya-Elazığ yoluna bağlanacak 53,5 kilometre uzunluğunda yapımı devam eden Kuzey Çevreyolu çalışmalarını da yerinde inceleyen Çalık, kentteki karayolları çalışmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ankara'da görüşüp, istişare ettiklerini söyledi.

"MALATYA'YA 8 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPILDI"

Milletvekili Çalık, Bakan Karaismailoğlu'nun yatırımlarla ilgili gerekli talimatları verdiğini belirterek, karayolları yatırımları ve projelerini detaylı bir şekilde ele aldıklarını anlattı. 79 yılda Malatya'da sadece 36 kilometre bölmüş yol uzunluğu var iken son 19 yılda 407 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını belirterek,

2023 yılına kadar da 39 kilometreyi de tamamladıklarında toplamda 482 kilometrelik bölünmüş yolun kente kazandırılmış olacağını belirtti.

"HEKİMHAN-KULUNCAK YOLUNUN EKSİK KALAN KESİMLERİNİN İHALESİNE ÇIKILACAK"

İl ve ilçe bağlantı yollarının hemen hemen tamamının bitmek üzere olduğunu dile getiren Çalık, "Akçadağ, Doğanşehir, Yazıhan yollarımız dahil olmak üzere Doğanşehir'de ilçe ve il bağlantı yollarımız tamamlanmış, sadece Doğanşehir ilçemizde rahmetli eski belediye başkanımız Vahap Küçük'ün bizden talebi olan 9 kilometrelik yolun 2,8 kilometresi kaldı. Ulaştırma ve Altyapı bakanımız Adil Karaismailoğlu ile konuştuk, yüklenici firmamızda çalışmalarını hızlandıracak. İlçe bağlantı yollarımız içerisinde Hekimhan-Malatya-Sivas yol güzergâhımızda Hekimhan yolumuz bağlanmış vaziyette. Hekimhan-Kuluncak arasındaki yolumuzu tamamladık. Sadece 27 kilometrenin 5,7 kilometresi kaldı. Sayın bakanımıza konuyu ilettik ve ihale talimatlarını verdi. Bölge müdürlüğümüz ihaleyle ilgili çalışmalarını yapıyor. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde Hekimhan-Kuluncak arasındaki 5,7 kilometrelik yolumuzun ihalesine çıkılmış olacak" diye konuştu.

"YATIRIM PROGRAMINA ALINMASI TALİMATINI VERDİ"

Malatya-Arapgir-Arguvan yol güzergâhında 99 kilometrelik yolun 45 kilometresinin yatırım programında olduğunu kaydeden Çalık, geride kalan 54 kilometrenin de yatırım programına alınması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşme yaptıklarını, yolun yatırım programına alınarak, ihalesinin yapılmasını talep ettiklerini belirtti. Milletvekili Çalık, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt'ta yolların tamamlandığını, Malatya-Pütürge arasındaki yolun yapıldığını kaydederek, Pütürge-Doğanyol arasındaki 27 kilometrelik yolununda yapımının sürdüğünü ifade etti.

"BEYLERDERESİ VİYADÜĞÜNE ALTERNATİF BİR KÖPRÜ İSTEDİK"

Beylerderesi (Turgut Özal) Viyadüğüyle ilgili de konuşan Çalık, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza, Beylerderesi Viyadüğüne alternatif bir köprü talebimizi ilettik. Cumhurbaşkanımızda hem Tarım ve Orman Bakanımıza hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza bununla ilgili kanaatlerini söyledi. Viyadükte olan kazaları vatandaşlarımız bana nasıl iletiyorsa, bende aynı şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza gönderiyorum. Bakanımızda Beylerderesi Viyadüğüne alternatif bir köprü çalışması için talimatlarını verdi."

"15,5 KİLOMETRE TAMAMLANDI, BİR AY SONRA 20'İNCİ KİLOMETREDE OLACAK"

En önemli gündemlerinin Malatya Kuzey Çevreyolu olduğunu kaydeden Çalık, "Toplam 53,5 kilometre (BY-BSK) uzunluğunda olup, proje bünyesinde 25 adet 2 bin 162 metre uzunluğunda köprü bulunuyor. 2020 yılı sonu itibariyle; 13,3 kilometre BY BSK ve 453 metre uzunluğunda 7 adet köprü tamamlandı. 2021 yılında kullanılacak 223 milyon TL ödenek ile bağlantı yolu ve ana yolda Battalgazi Kavşağına kadar eksik kalan toplam 24,8 kilometre BY BSK uzunluğundaki kesimin bitirilerek, 38,1 kilometre BY BSK seviyesinde yolun trafiğe açılması hedefleniyor. Ayrıca, bin 429 metre uzunluğunda 12 adet köprünün (Beyler Deresi, Aydoğan Deresi, DDY-2,DDY3,Taliyol-11,Taliyol-15,Taliyol-18, K-4 Kavşak, K-6 Kavşak, K-12 Kavşak, K-7 Kavşak, K-8 Köprüleri) tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. 2021 yılı içerisinde; ana yolda 2,0 kilometre BY BSK ile Beyler Deresi Viyadüğü (2x317,5 m) ve K-4 köprülü kavşağı (1x73,1 m) tamamlanacak. Ayrıca, K-1, K-6 ve K-12 kavşak köprülerinde çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı. Kuzey Çevreyolu ile ilgili çalışmaların devam ettiğin dile getiren Çalık, "15,5 kilometre tamamlanmış vaziyette. 20'inci kilometre içinde bir aylık bir zaman var. Bir ay sonra 20'inci kilometre tamamlanmış olacak. 2021 yılı sonuna kadar Battalgazi'ye kadar olan kesime çevreyolumuz erişecek. 2022 yılında da çok ciddi yol kat edilmiş ve çevreyolumuza kavuşmuş oluruz. 2023 yılı da Kuzey Çevreyolu sadece üzerinden geçilerek, anıldığı bir yol haline gelir" diye konuştu.

Milletvekili, AK Parti, Yatırım, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AK Partili Çalık: Kuzey Çevreyolu'nda asfalt, köprü ve tünel çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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