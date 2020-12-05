AK Partili Çalık: "Malatya'da 18 yılda 8 baraj hizmete alındı" - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da son 18 yılda 8 baraj inşa edildiğini, 10 sulama tesisinin tamamlandığını ve toplamda 400 bin dekar arazinin sulanmaya başlandığını belirtti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile Malatya'nın Pütürge ilçesini ziyaret etti.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Çalık, burada yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 3 bin 200 dekar araziyi suyla buluşturacak Ormaniçi ile Kubbedağı Poskıran göletlerinin planlama çalışmalarının Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapıldığını kaydetti.

Sulama projelerinin vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağladığını ifade eden Çalık, şöyle devam etti:

"DSİ tarafından Malatya'da son 18 yılda 8 baraj inşa edildi. 10 sulama tesisi tamamlandı ve toplamda 400 bin dekar arazi sulanmaya başlandı. Bu çalışmalarla çiftçilere yıllık 247 milyon lira zirai gelir artışı sağladı. 44 yerleşim yeri ve 3 bin 900 dekar tarım arazisi taşkın zararlarından korundu."

Öznur Çalık, kentte büyük su işleri dışında devam eden küçük sulama projelerinin de tamamlanmasıyla 25 milyon metreküp depolamayla yaklaşık 30 bin dekar arazinin sulanacağını kaydetti.