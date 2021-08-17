AK Partili Çalık Malatya'da mahalle ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, terör örgütlerine karşı mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, "Yalanlarıyla, uluslararası işbirlikçileriyle, PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ terör örgütleriyle bir olup, Türkiye'yi yıkmak üzere gösterdikleri çabayı herkes görüyor. Bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz kararlı mücadelemiz sonuna kadar sürecek." açıklamasında bulundu.

Milletvekili Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle muhtarı ve vatandaşları dinleyen Çalık, burada yaptığı konuşmada, acılarda hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir canımız kaybolduysa siyaset üstü herkesin el birliğiyle o yarayı sarması lazım. Yalanlarıyla, uluslararası işbirlikçileriyle, PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ terör örgütleriyle bir olup Türkiye'yi yıkmak üzere gösterdikleri çabayı herkes görüyor. Bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz kararlı mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Biz mücadelemizde ortak olacağız, acıları birlikte paylaşacağız. Acılar paylaşıldıkça küçülecek ve mutluluklarımız paylaşıldıkça büyüyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, Kaynarca'da yapılan 126 konutu yerinde incelediklerini kaydederek, konutların yıl sonundan daha erken teslim edilmesini beklediklerini belirtti.