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AK Partili Çalık: Malatya'mızda 9 bin 710 esnafa 33 Milyon TL hibe verildi - Son Dakika

AK Partili Çalık: Malatya'mızda 9 bin 710 esnafa 33 Milyon TL hibe verildi

30.06.2021 08:13
AK Partili Çalık: Malatya'mızda 9 bin 710 esnafa 33 Milyon TL hibe verildi, System.String[]

Malatya Milletvekili Öznur Çalık, esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği başvurusunun 1 Temmuz'a kadar uzatıldığını, Malatya'da daha önce bu desteğe başvurusu kabul edilen 9 bin 710 esnafa yaklaşık 33 Milyon lira tutarında hibe ödemesi yapıldığını söyledi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği başvurusunun 1 Temmuz'a kadar uzatıldığını, Malatya'da daha önce bu desteğe başvurusu kabul edilen 9 bin 710 esnafa yaklaşık 33 Milyon lira tutarında hibe ödemesi yapıldığını söyledi.

Milletvekili Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan ile birlikte Yeni Cami'de devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyerek, esnaf ziyaretlerinde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Tarihsel yapıları restore etmek, aslına uygun şekilde onarmak ciddi zaman ve süreç alıyor. Yeni Cami'nin restorasyonun bitmesi ve ibadete açılması noktasında takiplerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Milletvekili Öznur Çalık ise Yeni (Teze) Cami'nin 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar aldığını ifade etti. Deprem nedeniyle Pütürge, Doğanyol, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt ilçeleri başta olmak üzere Malatya'nın etkilendiğini kaydeden Çalık, "Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle can kayıplarımız oldu, Rabbim bir daha bunları yaşatmasın. Tarihi eserlerimizde depremde hasar gördü. Tarihi eserlerimiz, atalarımızın bize yadigârı ve AK Parti iktidarları döneminde vakıf eserlerimizi çok ciddi manada kalkındırmak ve yeniden yapılandırmak için destekler verdik. Malatya merkez ve ilçelerimizde de tarihi eserlerimizi ayağa kaldırmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Deprem dolayısıyla Yeni Cami'de yaşanan sıkıntı, normal bir konutun depremde gördüğü zarardan çok farklı ve bu anlamda da süreç farklı bir şekilde işliyor" dedi.

"RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Çalık, Yeni Cami'de restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Tabii bu süreç çok meşakkatli ve zaman alıyor. Yeni Cami, 1893 yılından itibaren ibadet edilen bir mekân ve Malatya içinde sembol oldu. Depremden sonra Yeni Cami'de bölge müdürlüğümüz tespit çalışmalarını yapıyor. Depremden zarar gören Yeni Cami'nin Çevre Şehircilikteki diğer tespitler gibi 'burayı yıkalım veya hemen yapalım' deme imkânı yok. Tarihi eser olduğu için iğneyle kuyu kazarak, tek tek inceleyerek, atalarımızın yadigârı olan ibadet merkezimizi korumak için titiz bir çalışma yürütülüyor. İlk etapta tespitler, sonra proje ihaleleri, yapım ihaleleri ve en sonda ince işlere doğru emin adımlarla gidiliyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy, bakan yardımcımız ve Vakıflar Genel Müdürümüz ile konuyla alakalı yoğun bir görüşme gerçekleştirdik ve Yeni Cami'nin Kurban Bayramı'na yetiştirilmesi için çalışmaları sürüyor. Sayın Bakanımızda bu konuda gerekli talimatları verdi. Bu noktada bütün ince detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yeni Cami'nin eski haline uygun hale getirilebilmesi için birazcık daha zamana ihtiyacın olduğu görülüyor. Çok hızlı bir çalışma var. Tabii tarihi eser olması nedeniyle hassasiyet gösteriyoruz. İşi temiz yapmak bizim için çok önemli. Bu tadilat esnasında minarelerimizde gözden geçiriliyor. Bu noktada uzman hocalarımızın da bilgilerine başvuruldu. Normal teslim tarihi Aralık 2021. Biz, Kurban Bayramı'nda teslim alalım derken, işin biraz daha uzayacağını görüyoruz. Biz sabırlıyız ve bu tarihi ibadet mekanımızı gözümüz gibi korumakla mükellefiz" diye konuştu.

"12 BİN ESNAFA GELİR KAYBI DESTEĞİ VERDİK"

Milletvekili Çalık, daha sonra beraberindekilerle birlikte Yeni Cami çevresindeki esnafını ziyaret etti. Çalık, pandemi döneminden etkilenen esnafa ciddi destekler sağladıklarını kaydederek, Malatya'da gelir kaybına uğrayan 12 bin 155 esnafa 48 milyon 272 bin TL, bin 367 esnaf 2 Milyon 768 bin TL kira desteği sağladıklarını kaydetti. Milletvekili Çalık, esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği başvurusunun 1 Temmuz'a kadar uzatıldığını, Malatya'da daha önce bu desteğe başvurusu kabul edilen 9 bin 710 esnafa yaklaşık 33 Milyon lira ödeme yapıldığını söyledi.

"ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Her zaman esnafın yanında olduklarını ifade eden Öznur Çalık, "1 Ocak-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Malatya genelinde esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri aracılığıyla 39 Milyon 14 bin TL faiz indirimli(%50 ve %100 faiz indirimli) kredi kullandırılmıştır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) tarafından Malatya'mızda geçen yıl 2 bin 110 işletmeye 176 milyon 759 bin TL, 2021 yılında(31 Mayıs tarihine kadar) 220 işletmeye 5 Milyon 865 bin TL destek verildi.

2020 yılında TESKOMB aracılığıyla Malatya'da 3 bin 275 esnaf ve sanatkarımıza 158 milyon 700 bin TL faizsiz kredi verilmiş, Doğrudan Halk Bankası aracılığı ile faizsiz kredi kullanan esnaf sayısı 4 bin 045 kişi olup toplamda 202 milyon faizsiz kredi kullandırılmıştır. Halkbank ve kooperatiflerimiz aracılığıyla toplamda 7 bin 320 kişiye 360 milyon 700 bin TL faizsiz kredi verildi" dedi.

AK Partili Çalık: Malatya'mızda 9 bin 710 esnafa 33 Milyon TL hibe verildi

Milletvekili, Öznur Çalık, 1 Temmuz, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AK Partili Çalık: Malatya'mızda 9 bin 710 esnafa 33 Milyon TL hibe verildi - Son Dakika


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