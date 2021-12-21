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AK Partili Çalık, Malatya Muhtarlar Derneğini ziyaret etti - Son Dakika

AK Partili Çalık, Malatya Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

21.12.2021 16:50
AK Partili Çalık, Malatya Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, muhtarlarla bir araya geldi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şubesi ve Malatya Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Öznur Çalık, burada, AK Parti iktidarları döneminde muhtarların özlük haklarında ciddi ve önemli iyileştirmeler yaptıklarını belirtti.

Güçlü Türkiye'nin getirdiği sonucu hazmedemeyenlerin 17-25 Aralık'ın ardından 15 Temmuz darbe girişimini, Gezi olaylarını, ekonomik saldırıları ve daha birçok iç ve dış saldırıyı gerçekleştirdiğini aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"Baktılar ki olmuyor, Türkiye her geçen gün güçleniyor ve bir kez daha ekonomik darbe yapmak istiyorlar. Ülkemizin ekonomik olarak baskı altına alınmaya çalışıldığı bu dönemde iş dünyasının, herkesin yerli ve milli duruş sergilemeleri gerekiyor. Şimdi bizi ekonomik olarak yıkmak istiyorlar. Milletimizin alım gücünü düşürmek istediklerini görüyoruz. Bu kadar darbeye rağmen büyümeye, ihracatımızı arttırmaya, üretmeye devam ediyoruz. Milletimizin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yapılmak istenen ekonomik darbeyi de püskürteceğiz. Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da karşısında yer alanları da unutmaz."

Kendi adaylarını belirlemeyenlerin "sandık gelsin" dediğini bildiren Çalık, "Kılıçdaroğlu, 'İttifak onay verirse ben aday olurum.' İttifak dediklerinden tık yok. İttifakın içinde kim var, ondan da haber yok. Biz de milletimiz de ittifakın içerisinde kimlerin olduğunu biliyoruz ama söylemekten imtina edenler var. Biz, milli ve yerli duruşu olan herkesle yol yürüdük, yürümeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili, Öznur Çalık, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Çalık, Malatya Muhtarlar Derneğini ziyaret etti - Son Dakika


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