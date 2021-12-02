AK Partili Çalık: "Malatya'ya 4,7 milyar TL destek verildi" - Son Dakika

Milletvekili Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ni ziyaret ederek, üreticilerle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, bu süreçte üreticiler olarak devletin yanında olduklarını ifade etti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise pandemi sürecinin sadece Türkiye için değil, bütün meslek grupları için zor bir dönem olduğunu belirtti.

Türkiye'ye yaşatılmak istenilen darbelere rağmen vatandaşlara 705,5 milyar lira destek verdiklerini kaydeden Çalık, "Pandemi döneminde vatandaşlarımıza, esnafımıza, sanayicimize ve üreticilerimize destek olduk. Bunun yanında istihdamı artırmak içinde mücadele ettik" dedi.

Milletvekili Çalık, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Malatya'ya 20 yılda 4,7 milyar TL yatırım yaptığını ifade ederek, "Yatırımları Malatya'daki çiftçilerimizle, üreticilerimizle buluşturduk. Sadece 1,5 milyar TL tarımsal destekte bulunduk. 2,6 milyar TL baraj ve sulamalara yatırım yaptık. 500 milyon TL ormancılık yatırımını Malatyalı hemşerilerimizle buluşturduk. Sadece tarımsal desteklerimiz 2002 yılında 23 milyon iken bugün 106 milyon TL. Tarım Kredide verilen destek miktarını tam 479 milyon TL'ye çıkarttık. Daha önce 3,9 milyon iken bugün 479 milyon TL."

Tarımsal desteğin yanı sıra hayvancılığa da önemli desteklerin verildiğini dile getiren Çalık, şunları söyledi:

"2002'den buyana toplamda 277 milyon TL hayvancılığa destek verdik. 35 milyon yem desteği sağlandı. Gençlerimize ve kadın üreticilerimize önemli destekler sağladık. Malatya'da şu anda 181 bin büyükbaş, 358 bin küçükbaş hayvan var. Hayvancılık OSB ile 20 bin besi hayvanımızı bu bölgeye, üreticilerimize kazandırırken, 500 kişiye de istihdam sağlayacağız. Yazıhan ovasında yapılacak olan Seracılık OSB ile ilgili çalışıyoruz. Kayısıyla ilgili bir lisanslı depomuzu açtık, Malatya Büyükşehir Belediyemizde ikinci depoyu Malatyalı üreticilerimize kazandıracak."

Milletvekili Çalık, üreticilerin istek ve talepleriyle ilgili gerekli görüşmeleri yaparak, çözüm üreteceklerini de sözlerine ekledi.